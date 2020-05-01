沒想過不能回家⋯10台人寫「受困湖北隔離70天、台灣集中隔離14天」心情

▲今年1月23日武漢市和湖北省陸續宣布封城、封省，上千名台灣人因此受困。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

今年農曆春節期間中國大陸湖北省爆發疫情，1月23日武漢市和湖北省陸續宣布封城、封省，上千名台灣人因此受困，大多是前往探親、旅遊、短期出差的民眾，僅少部分台商，他們沒有預期會面臨「有家歸不得」的這一天。時報出版近來第一手發行《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》，邀請10位台灣人匿名共同撰寫，公開湖北自我隔離70天，台灣集中隔離14天的心情。

在受困期間，他們每日早晨睜開眼第一件事就是打開手機，查看昨日的病例統計，「每見到確診增加率降低一人，就知道回家的日子近了一些，但每日見到又有數百人死亡，感受甚是哀傷⋯⋯。」

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據悉這些受困台人中，絕大部分是持台灣護照的台胞，當中有前往湖北探親、旅遊或短期出差的民眾，僅少部分台商，而在學學生與幼童超過數百名，另有孕婦、慢性病患或需定期就醫者，他們散布在武漢市以及湖北其它17個城市，他們沒有預期會滯留湖北，也沒有預期會有這麼一天「有家歸不得」。

書介也提到，「人類絕頂聰明，可登月，可入海，但卻又是如此脆弱，敵不過一個微小到看不見的病菌，我們應該深思何以此病菌會出現，我們應該要尊重萬物，設法和平共存共處。」

▲《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》邀請10位台灣人匿名共同撰寫，公開湖北自我隔離70天，台灣集中隔離14天的心情。（圖／時報出版提供）

該書由10位受困台人聯合撰寫，紀錄事件過程，敘述受困的心境與感受，還有受困期間的生活，書中也獨家曝光台灣集中隔離所的布置與管理日常。據悉在當時書籍完稿時，尚有數百名台胞未返（包含本書幾位作者），他們期待大家都能順利歸鄉。

《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》10位作者包括：

尼克／台南市人，老師，前往湖北探親。



晶晶／台北市人，美容自營業店長，前往湖北仙桃奔喪。



安妮／新北市人，旅遊業者，前往湖北探親。



ㄚㄚ／台北市人，金融業，前往武漢掃墓。



娜娜／高雄市人，無業，前往湖北當陽探親。



李芮／台北市人，獨自到武漢探親高一生盧嘉煬的母親。



艾瑞思／新北市人，旅遊公司主管，前往湖北孝感探親。



燕子／高雄市人，公司主管，前往湖北宜昌探親。



欽仔／台南市人，老師，前往湖北孝感大悟探親。



九月／新北市人，公司高管，前往武漢探親。