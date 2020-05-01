11歲女童大樓借傘突被保全抱起　他「瘋狂抖動」落網辯：在量體重

▲女童走進大樓借傘，卻遭保全上下其手猥褻得逞。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄市一名11歲女童走進住宅大樓借傘，卻遭鄭姓保全趁機伸狼爪，用下體緊貼猥褻，再以言語騷擾她得逞。一審高雄地院依強制猥褻罪，判鄭男有期徒刑3年10月，案經上訴二審，高雄高分院維持原判，全案可上訴。

2019年7月18日中午，女裡跑到住宅大樓內向鄭男借傘，不料，鄭男竟突然伸手摸她陰部，把她整個人抬起後以下體「上下抖動」猥褻，再問她「你的妹妹有沒有長毛」，而鄭男把女童放下後，竟又伸手進衣服內，撫摸花花胸部，摸完再喊「你的胸部太小，等一下你回來，我再教你怎麼把胸部變大」，行徑相當誇張。事後女童趕緊離開現場，並向父親訴苦，報警處理後才揭開整起事件。

鄭男辯稱，當時見女童整個人很瘦小，想說要把人抬起、摸鎖骨「測試體重，了解瘦弱程度」；女裡表示，不敢看當時監視器畫面，過程有點講不出來，甚至不敢回想。對此，法官勘驗監視器畫面及上述說詞，認為女童難以啟齒的情緒反應，的確有理由，不採信鄭男說詞，確認其犯行。

一審高雄地院依強制猥褻罪，判鄭男有期徒刑3年10月，案經上訴二審，高雄高分院認為，鄭男對女童的強制猥褻行為，已經嚴重侵害她人性自主權，還害女童至今仍有「吃不下、睡不好、恍神」等急性壓力症狀，犯後又無悔意，最終維持原判，全案可上訴。



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