媽獄中寫信求助「怕她不測」！警溝中拉出方形水泥塊…鑿開見4歲女童屍

圖、文／鏡週刊

2007年底，宜蘭縣警察局婦幼隊收到一封從宜蘭監獄女舍寄出的求助信，李姓受刑人在信中提到，同居人阿宏1年多未帶女兒前來探監，擔心她遭到不測，因而揭發一起駭人聽聞的水泥封屍案。本刊調查， 警方先透過測謊突破阿宏的心防，讓他俯首認罪，但在打撈封屍的沉重水泥塊時，卻遇到困難。

後來，老刑警憑藉多年辦案的經驗，在現場焚香、燒金紙，說也奇怪，原本的傾盆大雨突然停歇，水泥塊也變得輕盈，警方才順利從深溝中拉起，最後用電鑽鑽開，尋獲了4歲女童的屍體，全案宣告偵破。

李姓女子與前夫育有一名女兒，離婚後她與女兒相依為命，後來認識一名男子阿宏，2006年，阿宏、李女與4歲的女兒在基隆租屋同居。不久，李女因偽造貨幣案被判刑，同年7月進入宜蘭監獄服刑，入獄前她與阿宏約定：「探監時要帶女兒一起來。」

寫信求助 啟動偵查

時任宜蘭縣警察局刑警隊長的黃建榮（現任保一總隊副總隊長）告訴本刊，阿宏第一次探監有帶著女童前去，當時李女看見女兒臉上有瘀青，因為女兒還小，根本說不清楚，阿宏於是騙李女說：「她是被喝醉的鄰居阿姨打了。」之後，阿宏第2次、第3次探監，均未帶女童同行，李女追問，阿宏總是支吾其詞，以自己的媽媽帶女童到台中玩等理由打發。

經過一年多，李女一直沒見著女兒，再也按耐不住思念的心情，於2007年11月寫了一封信給宜蘭縣警局婦幼隊，說她懷疑阿宏沒有好好照顧女兒，擔心女兒出事，希望警方能幫忙了解。

婦幼隊收到信之後，通知阿宏到案說明，但阿宏卻以身體不舒服等理由推託，最後雖然到案，卻說沒幾句話就藉口偷溜，甚至搬離基隆立德路住處，從此失去蹤影。宜蘭地檢署獲報後，找上黃建榮研究全案，黃透露，當時他就研判女童應該凶多吉少，建議檢察官啟動偵查。

黃建榮告訴本刊，他請檢察官給他5天時間找人，隨後，宜蘭刑警隊針對阿宏的背景展開過濾清查。第4天剛好是阿宏的父親過世百日，警方前往他桃園老家埋伏，果然發現阿宏的身影，等他祭拜完，便將他帶回偵訊。一開始，阿宏極為冷靜，說女童送人扶養，接著改口說女童走失、不知去向，還騙警方自己有精神疾病，企圖脫罪。但警方早有準備，特別對阿宏進行測謊。

動之以情 突破心防

黃建榮與時任刑事警察局測謊組組長的林故廷（現任新北市警局中和分局分局長）研究測謊題目，想知道2個答案，第一，女童是生是死？第二，若女童已死，現在的位置是在地上？還是地下？

林故廷告訴本刊，當時他們編的問題，包括女童現在狀態如何？在水中？草叢中？還是地下？經過3次詢問，阿宏的生理反應圖形，都顯示女童在地下。接著警方再問，如果女童已死，是在哪裡死的？宜蘭？基隆立德路？還是阿宏曾經去過的五堵？台北內湖工地？新竹工寮？結果反應圖形顯示在基隆。

警方把測謊結果攤給阿宏看，並動之以情。由於阿宏的兒子也遭前妻帶走，並被前妻的同居人虐殺，警方希望他能本著同理心，讓女童安息，最後終於突破他的心防，坦承犯案，警方隨即要求他畫出棄屍現場圖，但他卻畫了一個大石塊掉在水溝中，一度懷疑他是隨便亂畫，半信半疑之下，還是將他帶往基隆展開查察。

黃建榮說，他印象非常深刻，尋找女童屍體那天，基隆下著傾盆大雨，檢警一行人由阿宏帶領，走到位於山坡上的房屋，之後再循著階梯至屋後，果然看到一道寬3公尺、深10餘公尺的水溝，溝中確有一個水泥塊，但因水溝可供立足的地方不多，最後6名員警及葬儀社人員帶著棍子及繩索下去，嘗試把水泥塊搬上來。

因為雨勢很大、施力點不多，這群壯漢竟然搬不動水泥塊。黃建榮表示，根據他過去偵辦刑案的經驗，遇到狀況時，只要買金紙、香燭祭拜，並祈求被害人能協助破案，案件都會有轉機，於是他派人買來祭拜用品，並請檢察官一起上香。

吸毒煩悶 脫衣凌虐

說也奇怪，在上完香、燒完金紙後，大雨竟慢慢變小，最後停止。黃建榮說，也許只是巧合，但他相信自助後必有天助，這時原班人馬再下溝搬水泥塊，似乎瞬間變輕，一下子就拉了上來。當員警把水泥塊安放到貨車上後，天空竟然再度下起傾盆大雨，彷彿是女童顯靈，連老天也為她哭泣。

車隊回到宜蘭殯儀館，葬儀社人員用大型電鑽鑽開水泥塊，由於女童被封在水泥塊一年多，打開時飄散出惡臭，黃建榮請人燒香祭拜，利用香的味道，才把臭味壓制下來。隨後，葬儀社人員改換小支電鑽細細打磨切割，女童的頭、臉及身形，才又重見天日。

阿宏供稱，案發當天女童不乖，大吵大鬧、不吃飯，甚至還把住處弄得亂七八糟，他因吸毒又喝了酒，感覺煩悶，就脫光女童的衣服，並用愛的小手打她，之後再叫女童到牆邊罰站，還拿電風扇吹她，自己則倒頭就睡。由於時值冬季，女童不堪凌虐，等阿宏睡醒時已全身冰冷、倒在地上。

阿宏指出，他見狀嚇了一跳，還把女童抱進浴室裡泡熱水，但她已沒反應。黃建榮表示，當時阿宏如果能把女童送醫，說不定還有救，但最終他走錯了一步。

女童明顯死亡後，曾經當過水泥工的阿宏，先到附近工地偷了2包水泥，再把屍體裝進帆布袋，並找了一個紙箱當模具，將帆布袋放入紙箱，最後把攪拌好的水泥漿灌入，將女童封在水泥塊中，原本打算在雜草叢生的山坡上挖個洞，把水泥塊埋入，因此用繩索半拖半推把沉重的水泥塊往屋後移動，結果不小心滑落溝中。

黃建榮告訴本刊，阿宏被逮捕時，身上帶著10多張平安符，員警問他原因，他說自己不小心害死女童後，女童便時常來到他的夢中，有時找他玩，有時卻又找他索命，所以才會隨身攜帶平安符，讓自己安心。

偵辦過程中，警方一度懷疑是否有共犯，因為憑他一人之力，很難將沉重的水泥塊移送至屋後溝中。不過，經現場模擬，發現依照阿宏的方法，確實能獨力犯案，最終阿宏被判刑20年定讞，為他的罪行付出代價。

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