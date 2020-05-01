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線上遊戲送禮物誘9女童拍裸照　再逼錄鹹濕「女僕下跪」...渣男判囚5年

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▲▼女子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子於線上遊戲以「送遊戲道具」名義，誘騙9名女童拍裸照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名謝姓男子於線上遊戲以送禮物（遊戲道具）名義，誘騙9名10至12歲女童自拍裸照傳送給他，此外其中1名女童甚至下跪替他進行口交，並全程錄影，行徑相當誇張；日前法院判決結果出爐，謝男遭判有期徒刑5年。

判決指出，謝男在2019年1月至7月間於線上遊戲公開留言區聲稱「送禮物，有條件能色的女生再加（好友），先說幾歲」，告訴9名女童提供裸照就能獲得遊戲道具，讓9名女童主動拍攝下體、胸部等部位裸照給謝男觀賞，除此之外，謝男更帶其中一名女童回家，逼其下跪進行口交，甚至全程錄影。事後，7名受害女童的家長發現此事後，氣炸趕緊報警處理，曝光整起狼行。

檢方認為，謝男此舉已涉犯兒童及少年性剝削防制條例、對未滿14歲女子性交等罪嫌，因此將他起訴；謝男辯護人辯稱，謝男行為當下不知道其行為有觸法，欠缺違法意識，不過法官勘驗偵查內容，發現謝男曾要求女童們將對話、照片刪除，不得曝光給他人得知，因此決定不採信謝的說詞。

新北地院認為，女童們年紀尚幼、心智發育尚未健全，思慮也欠成熟，謝男卻為逞一己私慾，以贈送線上遊戲道具來誘騙裸照、拍攝猥褻影片，甚至逼女童幫忙口交，已經嚴重影響女童身心健康，考量謝男尚未與全部女童家屬達成和解，最終判有期徒刑5年，全案仍可上訴。

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