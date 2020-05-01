殺警判無罪還押看守所第一晚！他沙茶豬肉便當吃光光　只聽收音機不講話

▲殺警的鄭姓男子昨日未籌出50萬交保金遭押回看守所，所方人員透露鄭男當晚情緒起伏不大。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

鐵路勇警李承翰2019年7月3日於火車上慘遭逃票的鄭姓男子持刀猛捅，最後經送醫仍不幸身亡。4月30日早上法官判決出爐，以「精神問題」為由判鄭男無罪，並得以50萬元交保、強制就醫5年可上訴，不過當日下午由於鄭男無法籌出50萬交保金，還押嘉義鹿草看守所。對此，看守所秘書陳龍杰說明鄭男還押第一晚的狀況。

▲鹿草看守所。（圖／記者翁伊森攝）

陳龍杰表示，鄭男還押當晚並無特別情緒起伏，住在四人房但與其他3名收容人鮮少交談，只顧著聽自己的收音機，飲食部分也一切正常，把所方當晚準備的「高麗菜與沙茶豬肉便當」都吃完。

陳龍杰進一步提到，鄭男羈押的301天中，2020年度家人前後共赴看守所探訪鄭男3次，分別是鄭的哥哥與姐姐，至於妻女則很久沒有去了。

由於鄭男昨日未籌出50萬交保金，因此他隨即又遭押回看守所，對此昨日晚間嘉義地檢署晚間也火速上訴，提出鄭嫌未喪失辨識能力、具一般的邏輯思維等5個理由反駁法院。嘉義地院回應，抗告書和上訴理由書會於1日轉由台南高分院審理。

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