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與哥哥出遊卻沒回家！新北雙溪12歲女童「失聯2天」　廢棄水池尋獲遺體

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記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市雙溪區一名12歲女童與哥哥及其同學25日下午前往一處水池游玩，孰料，哥哥以為妹妹先回家，與同學隨即一起離去，結果到家後才知道「妹妹是真的失蹤了」，家人趕緊報警。27日上午警方於該水池發現女童遺體，目前現場已經拉起封鎖線，警方將釐清死亡原因為何。

▲▼新北市雙溪區一名12歲女童失蹤兩天後，27日遺體被發現於住家附近的廢棄水池。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市雙溪區一名12歲女童失蹤2天後，27日遺體被發現於住家附近的廢棄水池。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，這名張姓女童與哥哥及同學於25日下午一同到離家中1公里的頂坪公墓旁廢棄自來水淨水場玩耍，孰料，當時哥哥發現妹妹不見，以為妹妹已經先行返家，便與同學一起離開水池，結果到家後卻沒見到妹妹蹤影，才趕緊告知家人「女童不見」。

▲▼新北市雙溪區一名12歲女童失蹤兩天後，27日遺體被發現於住家附近的廢棄水池。（圖／記者陳以昇翻攝）

家屬於隔日至雙溪分駐所報案後，由當地警力動員當地里長與11名民眾，共計16名人員四處尋找；不料，女童遺體於今27日上午10點於廢棄自來水淨水場被發現，警方表示，現場初步勘驗並無他殺嫌疑，但為求慎重，仍於現場採證並報請基隆地檢署相驗，以釐清事實。


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