殺警無罪…傷心二老徹夜難眠！「突然發不動」承翰爸嘆：連車都不滿意判決

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導



鐵路勇警李承翰2019年7月3日於火車上遭逃票的鄭姓男子持刀捅死，嘉義地院4月30日以鄭男「精神問題」為由判其無罪。對此，警政署長陳家欽1日上午南下前往嘉義鐵路警察局嘉義分駐所及李承翰家中問候。面對無罪結果，李承翰雙親整夜睡不著，心情難以平復，但感謝各界對他們家的關心。

▲鄭姓殺警一審被判無罪，引起社會討論。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



李承翰母親提到，經過昨日無罪判決出爐，與丈夫徹夜難眠，直說「要求真的不多」，卻得到無罪結果，想到這件事全身還是很無力，另外也提到，家中的老舊廂型車不曾出過問題，卻在判決出爐當天突然無法發動，李承翰父親猜想「連車子都不滿意這樣的結果吧」，無奈表示，一個兒子被殺掉竟判無罪，「簡直比什麼都不如」，而面對記者繼續提問，李承翰雙親則選擇暫時不做回應，回房休息，2人神情看起來相當疲倦。

▲殺警案判無罪，李承翰雙親徹夜難眠



昨日判決結果出爐，引發社會討論，陳家欽表示，知道李承翰雙親對於判決結果不滿，喊話「雖然失望，但不要氣餒，我們（警界）不會放棄」，提到接下來會聘請律師團，組成最強團隊，與檢方研究該如何進行上訴，他也向同仁喊話，「這個時候仍有很大責任、任務要完成」，絕對不要氣餒，要依舊堅守自己的崗位，來保護全體台灣人民的安全，不會因此放棄，會繼續加油。

▲警政署長陳家欽1日南下問候基層員警及家屬。



►欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】



殺警判無罪還押看守所第一晚！他沙茶豬肉便當吃光光 只聽收音機不講話



影／勇警離世302天！客廳放「最愛的老虎茶壺」…母哽咽：感覺他活在我們身邊



開庭過程曝！刺死鐵路勇警獲判無罪 兇嫌10字回應：沒有意見，請人找錢交保

