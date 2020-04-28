2歲妹下體出血8個月...還飄出「陣陣異味」！醫生一看驚了

▲2歲女童下體出血還有異味。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

近年來兒童性發育提早的現象越來越普遍，廣東韶關就有一名年僅2歲半的女童，8個月來下體出現間斷性出血，還伴有異味，家人認為是孩子的奶奶餵食了營養品，導致「性早熟 」。然而，醫生進行檢查後發現，竟是「棉絮狀的異物」惹禍！

據《看看新聞》報導，廣東韶關粵北人民醫院近日來了一名2歲半的女童，她8個月來下體出現間斷性出血，還伴有異味。當時家人找不出原因，就怪奶奶是不是給孩子吃了營養品，導致孩子出現「性早熟」。

▲醫生認為這麼小的孩子是不會出現生理期提前。（圖／看看新聞）

不過醫師認為，這麼小的孩子是不會提前有生理期的。婦科主任醫師鄒果芳表示，在內鏡檢測時發現，女童下體竟有一團棉絮狀的物體，「就是一種不能溶解的絲質東西，東西就像小棗核那麼大。」從取出的棉絮顏色判斷，這些東西被塞進陰道應該有一段時間了。

▼下體竟有一團棉絮狀的物體。（圖／看看新聞）

這團棉絮狀物體，怎麼會塞到孩子體內？醫師回應稱，孩子有時候好奇，感覺不舒服就把東西塞到可以塞得進的地方去，因為用尿布的時候可能被刺激到，感覺不適就把東西塞進去了。

鄒果芳表示，每年婦科都會處理不少此類患者取出的異物，諸如筆蓋、膠塞、電池等物品，有的異物存在體內長達2、3年之久，特別是常見於嬰幼兒，所以家長們一定要多加注意。