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抗「疫」百日「啡」常辛勞　靈糧堂咖啡送暖挺高榮醫護

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▲台灣信義會靈糧堂及台南靈糧堂送上百杯咖啡及感謝卡，感謝慰勞高雄榮民總醫院台南分院第一線防疫人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣信義會靈糧堂及台南靈糧堂送上百杯咖啡及感謝卡，感謝慰勞高雄榮民總醫院台南分院第一線防疫人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎抗疫百日，台灣連續數天無新增病例，台灣信義會靈糧堂及台南靈糧堂開心之餘送上百杯咖啡，感謝高雄榮民總醫院台南分院第一線防疫人員的辛勞及醫院因應疫情提供許多額外的服務，還貼心附上卡片，祝福醫護平平安安，也盼藉疫情能夠早日結束。

▲台灣信義會靈糧堂及台南靈糧堂送上百杯咖啡及感謝卡，感謝慰勞高雄榮民總醫院台南分院第一線防疫人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台灣信義會靈糧堂牧師吳至新表示，疫情發生的很突然，經過長達百日的抗戰，最辛苦的是醫護人員，壓力也是最大的，希望大家在很緊繃及壓力的情況下，希望大家喝一杯用情感沖泡的香醇咖啡，卸下身心辛勞，在汲取養分能獲得心靈療癒，希望醫護人員在忙碌照顧大家之餘，也不要忘了照顧自己。

台南靈糧堂台灣大南都全人關懷協會陳佩瑩姊妹分享，新冠肺炎凝聚台灣上下一心的防疫能量，青年學子以「平安」為主題，在每一杯咖啡貼著親手寫的感謝卡片，代表年輕人的熱情與對社會關懷，「感謝你們在這關鍵時刻，成為社會最大的幫助，多謝你們守護台灣」、「對於付出愛從不缺席的您，總是令人特別有安全感又親切，您的愛總是溫暖又照亮身邊的人」，字裡行間撫慰每一刻都在奮戰的醫護人員及其家人祝禱，感謝醫護人員的付出外，也讓青年學子學習感恩。

▲台灣信義會靈糧堂及台南靈糧堂送上百杯咖啡及感謝卡，感謝慰勞高雄榮民總醫院台南分院第一線防疫人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廖淑杏醫檢師感性的回饋，「暖暖的咖啡，就像暖暖的心，溫暖我們」，說「在疫情緊張的時刻，有一杯暖暖的咖啡，感覺放鬆，也很窩心」，蔡麗玉護理師收到卡片的瞬間，激動的說「我是勇敢的戰士耶，更奇妙的是卡片署名與我弟弟同名」。莊閔仁護理長感謝靈糧堂把熱呼呼的咖啡與卡片送到醫護人員手上，目前全國有上萬名醫護人員從事防疫工作非常辛苦，尤其第一線照顧人員冒著風險，造成與家人互動生活的不便，此刻最需要正能量鼓勵，大家品嘗咖啡暖在心裡，這份禮物是他們對抗疫情、守護民眾健康的最大動力。

高榮台南分院副院長潘潔慧特地到現場接受並回贈感謝狀，潘潔慧表示，感謝台灣信義會靈糧堂及台南靈糧堂給醫護團隊提供了相當好的精神上的鼓勵，更是實質上的鼓舞，收到咖啡及卡片的第一線醫護人員，感謝的心情全寫在臉上；社工室主任謝宏林說，疫情期間也陸續接獲不少企業和團體慰勞的物資，感謝各界在疫情期間對醫護人員的支持與肯定。

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