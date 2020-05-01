剛抗疫結束！40多名醫護領到「裁員名單」秒失業…醫院強硬聲明全網怒了

▲新冠肺炎擴散全球。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

目前，大陸各地疫情防控形勢持續向好，那些被稱為「逆行天使」的醫護人員紛紛被致敬、被表彰、被嘉獎。然而，在陝西省咸陽市婦幼保健院，40多名醫護人員卻高興不起來，因為他們剛剛被醫院以「人才優化」的名義裁掉了，有的甚至還在哺乳期。

據《環球網》報導，近日，大陸有網友在網上爆料稱，咸陽市婦幼保健院通過一次考試，實行末位淘汰，一次性裁掉40多人，其中有26名護士，裁掉的醫護人員中大多數都曾在抗疫一線。如今，他們不僅沒有領到抗疫補助，反而被突然失業，甚至還需對外承認是「自願辭職」，有護士認為「十分寒心」。

那麼，咸陽市婦幼保健院的「人才優化」究竟是什麼？被裁的醫護人員均稱，沒有看到相關文件，她們都是在參加了一次考試後，被選定為「優化對象」，進而被要求「自願辭職」。

當詢問醫院的護理部和人事科時，對方也未出示「人才優化」相關文件，只是口頭通知，對此，有護士提出質疑，為何不按學歷及職稱進行優化，有護士為中級職稱、10年工齡也慘遭「淘汰」。目前，40多人中有7名醫護人員未接受簽字，醫院方面也未作出回應。

對此，5月1日0時30分，咸陽市婦幼保健院官方微博發布聲明稱，此次裁員是基於業務萎縮於2019年11月做出的優化方案，受疫情影響推遲於近期實施，現已與大部分聘用人員達成調解補償協定。

▲醫護衝在疫情第一線。（圖／路透）

咸陽市婦幼保健院聲明全文如下：

近日，有部分媒體就我院與個別聘用人員涉及雙方產生的勞動爭議仲裁糾紛一事進行不實報導與轉載，該不實報導與轉載嚴重侵犯了我院的聲譽，現就此事提出嚴正聲明。

1、文章報導內容事實與客觀情況嚴重不符。

我院綜合樓建設於90年代初，有關部門檢查過程中發現存在安全隱患，隨於2019年9月對醫院的基礎建設全面改造加固，住院業務停開。原開設的婦保科、兒保科、婦科門診、乳腺科、兒科門診、急診科、內科門診、外科門診、婦產科一病區、婦產科二病區、兒科病區、產房、手術室等科室全部停業。經重新組合後，僅剩餘開設孕產保健、婦女保健、兒童保健和急診綜合四個門診業務，業務嚴重萎縮。基於此種狀況，我院於2019年11月出臺了優化方案，由於疫情影響，推遲於近期實施與部分合同到期的聘用人員終止勞動關係。在整個過程中完全遵循《勞動法》及《勞動合同法》等法律法規之規定，並積極在法律框架內給勞動者予以補償，現已與大部分聘用人員達成調解補償協定。

2、對於剩餘未能達成調解意向的個別聘用人員的糾紛，已經由咸陽市勞動人事爭議仲裁委員會立案受理，即將於近期開庭審理。對於此事件最終認定也理應由勞動仲裁機構予以認定，現在結果未出，部分媒體惡意借疫情予以擴大炒作，其行為嚴重違反了現行關於網路安全之法律規定，也侵犯了我院的合法權益。

3、目前國內疫情得到基本控制，但全球疫情局面比我們想像的更加嚴重。疫情問題已經不僅僅是國內問題，很可能引發國際輿論事件，這樣不實的報導，可能被幕後黑手利用，或者被國外敵對勢力利用，借題發揮，利用疫情煽動不明真相的民眾，最後引發社會問題。

我院現嚴正要求對刊載不實報導與轉載的媒體刪除該不實報導。否則，我們將追究其法律責任！

咸陽市婦幼保健院

2020年4月30日

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