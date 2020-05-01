今天給每個辛勤奮鬥、守護所愛的男人一些掌聲！

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圖、文／HIS CAFÉ提供

每段努力的背後，來自敢於承擔的勇氣和責任感

有人說這個世代的男人既是幸福也是辛苦的。一直以來，男人所承受的社會期待亦從未減少，甚至更多。就從男人一生不停地扮演著多重角色：父親、兒子、情人、丈夫、兄弟來看，他們被塑造得要會撐、要會扛，要會不斷地努力打造自己，要很堅強，勇敢，甚至被要求不能軟弱。

男人一直在自我實現與贏取肯定中，建立自己的剛毅人生。其實，只有男人明白，男人甘願為一切付出、努力，皆是來自他們敢於承擔的勇氣，和捨我其誰的責任感。

▲▼ HIS CAFE

由自己定義 做自己的「男人樣」

這個社會總是為每個階段的男人「製訂」了框架，以至於男人總有掙脫不了的「樣貌」或「人生目標」。我們為覺醒的女力而掌聲並歡呼，但很少人回頭問問：男人，那什麼才是屬於你自己的真正樣貌？
沒有人能以一句話定義男人，所謂的男人樣，是否更應該要貼合個人特質、源自內在—由自己去定義自己的男人樣。因為，那才是他們想呈現最符合自己內心，拼盡全力達成的樣子—男人樣，該是既自信又令人著迷。

堅強又不失柔軟 是男人也是HIS CAFÉ

HIS CAFÉ是一款專為男人而生的咖啡。認同男人願意承擔的堅忍內在，並秉持與男人相同的精神。喝一口HIS CAFÉ，以堅強又柔軟的味道，在專屬HIS TIMING：無論是在一段繁忙的空檔時間、在MEN’S TALK的談話中、在即將開始奮戰之前、在偶爾自我調侃的心酸後…。每一口都為男人釋放自我能量，以自我定義的男人樣，點燃下一刻繼續向前的熱情及動力。

在2020年的五一勞動節，HIS CAFÉ 要向無論是「為守護所愛的人努力」、「為個人夢想努力」…等正堅守崗位、辛苦奮鬥的男人們，致上最高敬意－男人，你辛苦了！

▲▼ HIS CAFE

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純黑咖啡

經咖啡鑑定師特選咖啡豆，以精品咖啡協會之金杯萃取理論的水粉比例，透過冷萃製程低溫萃取，表現特有醇厚又帶有甜香及釀造味，打造少見的濃郁乾淨甘醇冷萃黑咖啡。

醇熟咖啡

選用不同特色的咖啡原豆，交叉運用單烘與混烘的烘焙技術，讓風味多層次堆疊，再搭配適量的牛乳及微糖，呈現出有個性的醇熟微糖拿鐵咖啡

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