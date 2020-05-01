51勞動假期開跑！4大超商優惠懶人包「咖啡買2送2、消費500元送200元」

▲51連假開跑，4大超商紛紛推出優惠活動。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

台灣已連續5天無新冠肺炎（COVID-19）確診病例，但防疫期間仍要做好防疫工作，尤其是3天的51勞動節假期也最好避免到人多的場所或景點，若是選擇外出遊玩也要戴口罩並保持好社交安全距離。這次勞動節為感謝辛苦的勞工朋友，4大超商也紛紛祭出多項優惠，包括限時4天的咖啡買2送2，還有消費滿500就送200元購物金等，絕對要把胃。

●7-11

感謝勞工辛勞！7-11即刻起至5月3日23時59分止，於APP行動隨時取推出「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」及「CITY TEA現萃茶冰純奶茶」，買510杯即享51折優惠，最高現省1萬2750元，每位會員同品項限購1組，限量共1萬3千組，可跨店領取，售完為止。另即日起至5月3日還有憑LINE優惠券可享森永牛奶糖雪派任選第2件5折，以及至5月19日同步展開「世界冰品博覽會」活動指定冰品任選第2件6折。

▲全家整個5月逢周五、六、日凡至門市單筆消費滿500元就送200元購物金。（圖／業者提供）



●全家

全家即日起至31日止針對會員推出限時1個月「周末滿額贈購物金」活動，每周五、六、日凡至門市單筆消費滿500元（最終結帳金額須滿500元）且完成累點就送200元購物金，購物金每周限量100萬筆，每位會員每周回饋上限1次，故每人5月最多可享5次優惠，購物金則將在6月10日前發放完畢（簡訊通知）、7月31日前使用且200元須在消費時一次使用完。另還可持悠遊卡消費滿200元現折20元，全台限量70萬組，2項優惠還可重複計算。

除外，為慶祝連5天0確診，至5月3日23時59分止，全家連續4天於APP商品預售推出乖乖奶油椰子口味、福樂自然零草莓優酪乳第3件0元優惠，商品各限量3萬組，每位會員於活動期間各限購2組。

●OK mart

迎接51勞動節假期，OK mart即日起至5月4日推出大杯冰、熱美式及大杯冰、熱拿鐵買2送2活動。另慶祝台灣連5「+0」，即日起至5月6日還有樂客思巧克力香草夾心蛋糕、樂客思奶濃巧酥雪糕、井村屋KIRI奶油起司雪糕、井村屋KIRI藍莓起司雪糕、福樂巧克力牛奶275ml等5款消暑商品第2件0元。

▲萊爾富推指定「港台小吃」商品享半價加購港式奶茶或鴛鴦奶茶優惠。（圖／業者提供）



●萊爾富

萊爾富則是從即日起至5月5日止，推出指定「港台小吃」商品可享半價加購港式奶茶或鴛鴦奶茶優惠，Hi-Life VIP會員APP則有最低200 Hi點加35元起，就能將多項美妝用品和精美家電帶回家。另線上雲端超商APP即日起至5月3日有限時「51勞動節Hi點15倍連假大放送」活動，只要在雲端超商跨店兌換區購買任一商品，且在商品兌換期限內兌完整筆訂單，享Hi點15倍送，每位會員最高可獲得10萬Hi點。