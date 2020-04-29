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「台灣有你們這群英雄真好」留學女返台隔離14天　感謝字條讓警心暖了

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▲▼淡水留學女大生隔離期滿，贈送咖啡及字條給員警致謝。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡水留學女大生隔離期滿，贈送咖啡及字條給員警致謝。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

居家隔離、檢疫落跑誰處理？第一時間趕到的現場的，肯定視是轄區執勤中的員警，常因手機監控系統異常，不時得登門訪查。淡水一名戚姓女留學生返台隔離期間，有感於員警執勤的辛苦，特地訂了2大箱咖啡給水源派出所，還留字條寫下「台灣有你們這一群英雄真好」，讓波麗士大人喝完咖啡也瞬間暖了心。

水源派出所所長郭芳富表示，21日上午派出所突然收到兩大箱的宅配物品，還貼上寫著「感謝函」的信封，值班員警納悶之餘，向宅配業者要了寄件人的電話，撥打過去才知道原來是日前執行居家檢疫期滿的戚姓女留學生（24歲）。女學生為感謝派出所全體員警的辛勞，因此掏腰包致贈的20盒咖啡，同時還附了一封感謝函，為大家在防疫期間加油打氣。

▲▼淡水留學女大生隔離期滿，贈送咖啡及字條給員警致謝。（圖／記者陳豐德翻攝）

戚姓女子在紙條中寫道：在全世界疫情嚴峻時刻，非常幸運有你們這一群無名英雄，站在第一線默默守護著我們台灣，正努力的為防疫付出，在防疫的同時，也請你們要多注意自身的安全與健康。除敬上深誠敬意與滿滿感謝，最後仍不忘為台灣加油。水源派出所的員警們看到這張紙條，滿滿的感動湧上心頭，感謝戚女帶來的鼓舞與正面能量。

淡水警分局，提醒正在執行居家檢疫或居家隔離的民眾，檢疫期間絕對要留在家中，不要任意出門，如有發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應主動向當地衛生局聯繫，或撥打1922防疫專線，依指定方式就醫，切勿自行外出看病。居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，得處20萬至100萬元罰鍰，千萬不要跟自己的荷包過意不去。

▼員警看完留學女大生寄來的字條瞬間心暖。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水留學女大生隔離期滿，贈送咖啡及字條給員警致謝。（圖／記者陳豐德翻攝）

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