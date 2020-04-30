口罩久戴耳朵痛！醫大推「神奇小物」超方便...網友敲碗求量產

▲醫師分享收到一個超實用小物。（圖／翻攝自白永嘉粉絲團）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，醫護人員長期戴口罩，鼻子、臉頰兩側常佈滿壓痕，常讓人看得心疼。想不到成大Maker Factory利用3D技術做出能舒緩該狀況的小工具，還特地寄到醫院，提供醫護人員使用。這麼貼心的舉動，也讓醫師白永嘉直呼「WHO can help? Maker Factory！」也歡迎需求的醫護單位找他們聯繫。

白永嘉指出，醫療人員尤其是女生長頭髮的，一整天佩戴口罩，不僅口鼻不舒服，耳朵也會疼痛。想不到之後收到成大Maker Factory寄來的神奇小物，能舒緩口罩過度鈎耳的狀況，讓醫護在防疫前線能更舒適的保護。收到禮物後，白永嘉也開心寫下「WHO can help? Maker Factory！」，表示有需求的醫護單位也可以找他們聯繫。

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成大Maker Factory接受採訪時指出，起源是唐鳳提倡「開放原始檔」的精神，希望藉此提供給醫護，不過最近非醫護人員也來電，希望能夠購買此商品。成大Maker Factory表示，非醫護人員若有需求，他們會將檔案開放，無償提供給民眾使用，讓有3D印表機的機構可以自己印，若沒有3D印表機的話，也可以到現場索取。他們未來也打算聯繫有產能的單位，將供給、需求聯繫上。

該貼文一出，不少網友紛紛在貼文底下留言，表示「好厲害的設計！真是大心」、「展現的是整個實驗室，不是展現個人，這才棒」、「好人性化的設計」、「還有綁馬尾能穿過去的洞，太貼心了！」感受台灣民眾體貼醫護人員的溫暖。