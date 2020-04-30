防疫生活指引「外出以白天為佳」　莊人祥「神回應」笑翻網友！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣連續5天境外和本土都零確診，中央流行疫情指揮中心今（30）日也推行「防疫新生活指引」，內容除了再次宣導勤洗手、戴口罩和維持社交距離，也另外提到「外出以白天為佳」。針對此指引，發言人莊人祥也笑回「白天可能會比較清楚跟誰有碰到，晚上會可能會比較模糊。」逗趣回應笑翻現場記者。

根據生活防疫指引指出，外出時都不可用手觸摸眼睛、鼻子、嘴部，以免將手上可能存在的病毒感染這些黏膜組織；在室內最好保持1.5公尺，室外最好保持1公尺以上的適當社交距離，無法保持時，或搭乘大眾運輸工具時，要全程佩戴口罩。

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另外，「外出時以白天為佳」，並以開放且沒有人群擁擠現象的地方為首選，若選擇前往觀光景點、國家公園、遊樂區，以及市集、商圈、寺廟等處，而現場已有人潮，建議改前往其他地點休，或耐心配合人流管制措施，也可事先查詢當地是否開始 實施人流管制，再決定是否前往。

而針對外出以白天為佳，莊人祥也回應，「白天可能會比較清楚跟誰有碰到，晚上可能會比較模糊」，這部分也建議未來如果要開放社交App可以下載，也比較可以協助解決問題，因為在外面比較不容易保持社交距離。