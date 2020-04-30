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漁業紓困再一波　補助船主每名外來船員5700元

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▲漁業紓困再一波　補助船主每名外來船員5700元。（圖／新竹市政府提供）
▲為因應受疫情影響的漁民，針對僱用非我國籍船員之漁船，漁業署推出補助漁船主，每僱用1名外來船員可申請5700元補助的紓困方案。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

為因應受疫情影響的漁民，針對僱用非我國籍船員之漁船，漁業署推出補助漁船主，每僱用1名外來船員可申請5700元補助的紓困方案，並按該漁船實際僱用外來船員人數發給補助金。除此之外，新竹漁港直銷中心也進行人流管制措施，只開放兩處進出，並於入口處配置人員量測額溫，體溫超過攝氏37.5度者將婉拒進入，入場人員也必須配戴口罩，為前來購物的遊客與攤商健康把關。

產業發展處張力可處長表示，漁產品直銷中心是眾多遊客來訪的熱門場所，市府已要求中心內攤商及工作人員須配戴口罩，並進行自主體溫管理，除每日消毒樓梯扶手、把手與電梯外，該中心每週進行全館消毒。新竹區漁會直銷中心陳正雄主任表示，除了量體溫、戴口罩等措施，全館留納人數以1500人為上限，在1樓生鮮乾貨區不擺放試吃品，並請攤商減少喊價販售，2樓熟食餐廳區則以梅花座入座，以降低場所風險。

為因應受疫情影響的漁民，針對僱用非我國籍船員之漁船，漁業署推出補助漁船主，每僱用1名外來船員可申請5,700元補助的紓困方案，並按該漁船實際僱用外來船員人數發給補助金。

產業發展處說明，漁船主在申請時已持續僱用三個月以上尚未解僱，或僱用雖未滿三個月但將持續僱用達三個月者，即可持外來船員名冊、撥款帳戶存摺封面影本，向新竹區漁會申請補助。但已經請領過性質相同之補助、補貼或津貼者，將無法重複申請補助。

產業發展處張力可處長表示，目前設籍本市漁船數共243艘，其中63艘漁船僱有外來漁工，其中多數為越南、印尼籍漁工，本次補助對受疫情衝擊仍持續僱用外來船員的漁船主具有實質幫助，可同時紓緩漁船主壓力及維持漁工生計。

新竹市政府提醒，本次補助申請期限自即日起至2020年6月1日止，請有需求的漁船主，盡早洽新竹區漁會申請。詳細資訊可於上班日上午8時至下午5時撥打新竹區漁會電話03-5362216洽詢。

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