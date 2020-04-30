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疫情下「最難的畢業季」　陸招聘季節將延後

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▲▼畢業季、找工作、招聘 。（圖／CFP）

▲疫情影響企業經營，自然也讓求職者工作難找。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸人才招聘市場過去被稱為「金三銀四」的旺季，預計將推遲到5、6月才有著落，有獵頭公司坦言，若屆時與應屆畢業生通通擠在一起，今年對畢業生和求職者來說，可以說是「最難的畢業季」以及最具挑戰的一年。

事實上，受疫情影響，中國大陸國家統計局官方數據顯示，今年2月分 城市失業率躍升至6.2%，創歷史新高，多於1月份的5.3%和去年12月份的5.2%。麥格理(Macquarie)首席中國經濟學家胡士泰曾在一封郵件中表示，「這意義重大，因為過去兩個月裡，有超過500萬工人失業。」

▲香港,新冠肺炎。（圖／路透）

▲疫情後經濟復甦是下一個挑戰。（圖／路透）

雖據大陸人社部發言人盧愛紅於4月21日的發布會上表示，今年3月分，城鎮調查失業率5.9%，較上月小幅回落，也預計隨復工推進，失業率數據將持續下降，但人社部就業促進司司長張瑩坦言，「就業形勢較往年更加嚴峻。」

《中新社》報導就引述招聘市場獵頭說法，稱今年招聘季節「金三銀四可能會變成金五銀六」，2020年也可以稱得上是最難的畢業季。

安徽職匯信息技術有限公司總經理汪張明指出，從疫情爆發到現在已經歷兩個階段。 第一個階段是2月至3月左右，由於受到隔離影響，很多行業復工困難，同時生產口罩、消毒液等醫療用品的企業嚴重缺人的情況

接著，他說，從3月底開始的這段時間，對疫情影響判斷比較準確的人基本已找到工作，而另一部分求職者則錯失了機會。對包括餐飲業、旅遊業等在內的服務行業來說，部分企業遲遲沒有復工，招聘需求也就淡了下來；也有些企業雖然把招聘啟事掛在網上，但卻沒有短期的需求，真正達成面試、上崗的求職者很少，「這一階段在匹配人才方面比較尷尬。」

此外，由於鄰近畢業，大量應屆生的求職需求也會更加迫切，都將另今年的求職市場更加競爭。一位北京求職者沈宇鵬坦言，他去年離職後，原計畫春節後重返職場，但疫情打亂了計畫，大部分企業也改變的面試方式，和進行線上筆試測驗等。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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