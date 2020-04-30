連4天0確診仍做兵推　柯文哲：除非嚴格鎖國否則仍是不設防

▲柯文哲說明「因應嚴重特殊傳染性肺炎擴大管制兵棋推演」。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管台灣的新冠肺炎疫情已受控制，目前連續4天0確診，但台北市政府30日仍照原定計畫進行大規模傳染後擴大管制的兵棋推演。會後柯文哲表示，目前是地球村，除非台灣完全鎖國，否則有病例跑進來還是不設防的，「我們要應付這種不預期突然出現很多」；柯強調，不贊成辦封城演習，但計劃書要寫好擺在桌上，遇到不同情況就用，「像是李總統講的，18般的劇本要寫好」。

柯文哲會後表示，其實比較正確想法應該是「精確防疫管制」，對於防疫有2個邏輯思考，第一個是硬性阻隔，完全不讓外面的進來；第二個是內部控制，台灣的內部控制相當嚴格，就算有1、2個跑進來也散不開，「以台北市為例，116例確診，只有8例是本土感染」，不過從韓國、新加坡的例子，如果內部完全不控制，大家一樣不戴口罩、自由活動，萬一有進來還是會上升。

「今天防疫管制的邏輯是這樣，如果出現，不同程度要有不同程度的防疫措施。」柯文哲說，最多的治療不是最好的治療，要的是適當的治療，如果只是病例少少的只是輕微管制，病例很多也許就要央當嚴格管制。以學校為例，學生戴口罩上學是一種情形，更嚴重是不能上學。

柯文哲表示，利用今天演習的機會把北市在未來，病人多少的時候醫療體系怎麼做，特別是跨局處，把跨局處解決問題能力做整合，依據不同疫情程度管制範圍多大，做一個整理，將來面對疫情會更有自信。

此次受邀參與的台大教授陳秀熙則說，台灣其實雖然處在0確診病例，但要看境外管制程度有多高，「應該問政府，我們境外政策什麼時候要改變？那就會影響到台灣境外跟本土病例」。他表示，依據傳染病防治法，地方主管機關可以跟中央配合做防疫推演跟演習，這是好事，對未來疫苗出現前的防疫部署準備，讓中央跟地方有機會做溝通跟協調，對台灣也好、國際間也好，都是一個楷模。

柯文哲受訪時說，兵推的目的是要應付不預期突然出現很多病例，且不同病例數要有不同管制範圍，「所以也不贊成辦封城演習，但計劃書要寫好擺在桌上，遇到不同情況就用，像是李總統講的18般的劇本要寫好」。

至於詳細的管制作為，柯文哲說，一次演習不會全部解決，這次是把大架構做完，不同程度的管制，像沒戴口罩不能上捷運跟沒戴口罩不能出門，程度有分，很多要臨場判斷。另外，要隨時監測疫情狀況，還是沒有固定劇本，「這次只有做定性的說明，定量的、更精確要討論，通常一次演習後會記錄下哪些問題沒解決，一次又一次，越演習SOP會越清楚」。