國中會考試場防疫「超前部署」　盧秀燕視察「全力維護考生健康」

▲109年國中教育會考將登場，考場進行防疫模擬演練。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

「109年國中教育會考」將登場，中部有33個考場，台中市長盧秀燕30日前往惠文高中考場視察，了解考場防疫措施。盧秀燕強調，各考場務必做到「超前部署、加嚴加密」，全力維護考生健康及權益。

台中市長盧秀燕今天上午與教育局長楊振昇、新聞局長黃國瑋等人，前往惠文高中考場巡視教育會考防疫整備情形。現場也模擬演練考試當日防疫作為，逐一檢視量測體溫動線、熱像儀測試、考場休息區規劃安排等，並慰勉考場學校試務工作人員的辛勞。

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▲▼盧秀燕前往惠文高中視察國中會考考場防疫狀況，盼務必做到維護考生健康與權益。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，國中會考是應考生的人生大事，市府教育局與各承辦考場的學校務必做到滴水不漏，依照全國試務會規定，今年考生家長不得陪考，不過考場皆特別成立「考生服務隊」，提供應考協助，並備有休息區供考生考前準備及老師陪考休息，全力讓考生安心應考。

她也說，各考場均「超前部署、加嚴加密」，考區已配置遠紅外線熱像儀，所有人員進入考場前必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試，依據中央規定，每間備用試場以安排五位考生為上限，並拉開座位間距，同時開啟冷氣及門窗，維持通風。

教育局表示，今年中投區國中教育會考報考人數共3萬2,088人，全國試務會考量到考場需保持門窗打開，可能會對英文聽力測驗產生干擾，影響測驗公平性，因此，今年國中教育會考英語聽力測驗將暫停施測，請考生務必注意相關考試規定，備考期間請避免出入人潮擁擠的地方，以最好的健康狀態應考。

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