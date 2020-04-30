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大陸一日新增4例「均為境外輸入」　習近平首度點名黑龍江！

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▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,習近平。（圖／路透）

▲習近平。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

4月29日0-24時，大陸新增確診病例4例，均為境外輸入病例，新增無症狀感染者33例。中共中央政治局常務委員會在週三（29日）召開會議，習近平在講話中指出，經過艱苦卓絕的努力，「湖北保衛戰、武漢保衛戰取得決定性成果，全國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。」

習近平強調，現時境外疫情持續，中國防範疫情輸入壓力增加，各地區要做好疫情防控，決不能前功盡廢；湖北省和武漢市則要繼續加強社區防控，完善應急預案，加強對治癒患者的關心和幫助；對於首都北京，就要繼續落實重點防控任務。

他還直接點名近期的疫情重災區黑龍江指出，要完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。

另一方面，會議特別表示，湖北省特別是武漢市的人民在疫情防控中有很大貢獻及犧牲，如今遇到經濟社會發展和民生保障面臨的困難，「黨中央研究確定了支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施。」

4月29日0-24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例4例，均為境外輸入病例，無新增死亡病例，新增疑似病例3例，均為境外輸入疑似病例（均在上海）。湖北無新增確診病例，無新增治癒出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病例。

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