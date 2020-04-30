51連假防疫新考驗！　台南藥局藥師防疫再升級

▲迎接51連假，藥局防疫再升級，位在台南市中西區觀光景點的藥局，何星宗藥師已開始戴上護目鏡來加強防護，並服務來台南的旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假全台各地景點人滿為患，遊客不但沒有保持社交距離且還未戴口罩，讓中央緊張不已，趕緊於發布國家級警報提醒呼籲，雖然清明連假全台平安度過疫情爆發的威脅，且到29日為止，台灣已連續17天無本土病例出現，但接下來的51連假又是一場新的考驗；台南藥師藥局也提升防疫措施，一起面對新考驗！

台南市藥師公會指出，清明連假公布的11個人潮聚集熱門景點，台南市就占了4處，居各縣市之冠，加上51連假前夕，交通部推出加強版「1968」APP，針對234個景點予以三色（紅黃綠）警示，惟管制的234個景點中又以台南市27個最多，讓台南藥師不得不提升個人的防護等級來做因應，已有多家健保藥局藥師開始戴起了護目鏡來服務購買口罩與到台南府城遊玩的民眾。

請繼續往下閱讀...

曾任台南市西藥商業同業公會理事長的何星宗藥師，其所經營的藥局就在中西區著名的海安路藝術街商圈附近，何星宗說：「海安路除了有聞名全台的藝術街景，還有很多的燒烤特色小吃，一到假日真的是人潮滿滿，尤其是外來的觀光客很多，從2月6日實名制開始，就有很多觀光客順便來買口罩，所以我們藥局的防疫保護不能不升級，萬一被感染，連藥局都不用營業了，既然藥局的防疫做了升級，如台南市長黃偉哲表示的：歡迎大家來台南玩，但務必戴上口罩，除保護自己也維護他人健康。」

▲台南東區巴克禮藥局張斐淨藥師表示，目前台灣的防疫做得很好，藥局藥師戴上護目鏡可以加強防護來服務買口罩的民眾或是領藥的病患。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，真的很感謝台南市議員呂維胤牽線職達外語捐贈給台南市藥師公會1000副護目鏡，加上藥師公會全國聯合會配給的護目鏡，讓台南市藥師公會參與這次實名制口罩代售的健保藥局藥師，都有護目鏡可配戴來做防護；除了護目鏡外，每家藥局為保護購買口罩民眾與領藥病患的安全，每天都不惜成本多次使用75％酒精來做藥局內部的清潔消毒，政府雖然沒補助酒精的費用，但勤消毒殺菌已成了藥局的日常基本工作。

▲獲得台南市政府EF+英語友善標章的台南東區巴克禮藥局，藥師張斐淨表示51連假國人或外籍朋友來台南市觀光旅遊，到有EF+標章的藥局，說英語也會通。

吳振名也說，雖然口罩3.0現在已經相當方便，但很多民眾還是喜歡到藥局購買口罩，因為除了可以直接買直接拿到，又不需多花7元的運費，買到的口罩如果當場檢查有瑕疵又可向藥師反應換新。有些到藥局買口罩的民眾也會順便將家裏的慢性病連續處方箋提前拿到藥局給藥師備藥，等到領藥區間日期到的時候，再拿健保卡到藥局過卡領藥就好，相當方便。

51連假台南市還是有很多的藥局都有營業，民眾不論是要買口罩或是要領慢性病連續處方箋的藥都很方便。吳振名再次提醒所有民眾或是到台南市旅遊的觀光客，一定要配合黃偉哲市長的指示與呼籲：無差別戴口罩，以確保51連假的防疫，再次平安過關。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫