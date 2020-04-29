台南平交道發生事故　騎士被區間列車撞擊！人卡在車底慘死

記者林悅／台南報導

台南東區青年路平交道發生交通事故，1部機車與台鐵區間列車發生車事故，台南市消防局據報派員前往搶救，但發現受困在火車底下89歲騎士林姓男子臉部朝下已明顯死亡，肇事原因及相關責任，由鐵路警局台南分駐所調查處理中。

▲台南東區青年路平交道發生交通事故，1名89歲林姓男子明顯死亡，肇事原因相關責任，由鐵路警局台南分駐所調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於29日下午5時48分許據報，東區青年路平交道交通事故，有1部機車與區間列車發生火車交通事故，消防局馬上出動東門消防分隊消防車及救護車2車5人馳往搶救，但消防人員到場，發現該部機車被卡在列車頭底下，但89歲林姓男子（住台南市東區）臉部朝下，卡在車底，人已明顯死亡，不需送醫。

消防人員指出，因該名機車騎士陳屍在區間列車車底，人尚無法拖出，目前等鐵路警局警方勘查蒐證完成，再配合協助處理遺體。

初步調查該列車是3238車次北上的區間車，行駛保安-台南間，發生鐵道交通事故後，即停在平交道附近的鐵道上，列車上的乘客仍留在車上。

據鐵警初步調查，當時列車要通過青年路平交道，柵欄已經放下，林姓老翁是人牽著機車步行闖越平交道撞上正要通過的區間列車，發生這件憾事。對林姓老翁為何牽車闖越平交道？會進一步調查。

台鐵台南站說，事故發生後，區間車一直停在現場，直到傍晚近7時才移動區間車，把老翁遺體移出車下，將交由檢警單位相驗。此外，台鐵台南此路段維持單線雙向通車，後續列車時間都有受到影響延遲。目前相關肇事原因及責任，由鐵路警局高雄分局台南分駐所調查處理中。



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