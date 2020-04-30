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媽媽界舒壓神器！高島「沙發按摩椅」趕走痠痛　母親節超值折扣手刀搶

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▲▼高島,按摩椅,母親節,2020母親節,陳嘉樺。（圖／翻攝自高島官網）

▲母親節快到了，能幫助媽媽舒緩肌肉痠痛的按摩椅，是不少人心中的理想好禮。（圖／翻攝自高島官網）

消費中心／綜合報導

溫馨的五月即將到來，想好母親節送媽媽什麼禮物了嗎？今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情打亂不少人的送禮計畫，像是帶媽媽出國玩、請媽媽吃高檔餐廳，這些有群聚疑慮的活動都得喊卡；想送勤儉持家的媽媽平時下不了手的精品包，但受疫情影響，現在帶出門的機會不多；保養化妝品、現金紅包前幾年就送過、沒有新意。媽媽的辛苦還有別的方式來慰勞，今年不妨送上讓媽媽在家就能享受的禮物，像是按摩椅就很適合。能舒緩媽媽操持家務造成的肌肉痠痛，躺在按摩椅上被按得「桑桑桑」，還能放鬆因為疫情擔心家人健康的緊張心情。實用又能天天用，包準媽媽收禮心花開。

新冠肺炎讓媽媽們好擔心家人的身體健康，為了降低染病機率，減少外出用餐，所以三餐自己動手煮；家人外出衣服天天洗晾，家裡地板、客餐廳桌椅、門把每天手擦，就怕病毒殘留家中、危害最愛的家人。疫情期間，媽媽們用萬能的雙手撐起一個令人安心的家，這雙手值得最好的呵護。高島「愛舒服小沙發（進化版）」按摩椅，提供獨家專利隱藏式手部按摩，讓媽媽的雙手被氣壓包覆，刺激手心、手背、手掌的神經，俗話說十指連心，經過15分鐘的「手護」按摩，不只暖和了雙手、釋放手部長期累積的僵硬和疲勞，就連心情也跟著恢復活力，還給媽媽一雙纖纖玉手和好氣色。

▲▼高島,按摩椅,母親節,2020母親節,陳嘉樺。（圖／翻攝自高島官網）

▲高島「愛舒服小沙發（進化版）」按摩椅，獨家專利隱藏式手部按摩能給媽媽的雙手最舒服的呵護。（圖／翻攝自高島官網）

不少職業婦女工作忙碌，需要久坐久站，下班回家又要忙著做飯、幫孩子洗澡、整理家務，長時間下來腰腿尤其痠疼。想去找師傅按摩，又擔心增加染病風險，為了防疫不敢出門；要是家裡有按摩椅，舒緩放鬆就能不求人。把高島「愛舒服小沙發」獻給媽媽，坐上包覆式座位，讓媽媽有被包圍保護的感覺，久坐的臀部被氣壓按摩後痠痛得到紓解。因為久站而痠軟的兩條小腿，除了有氣壓按摩還有溫熱功能，就像有人用溫熱掌心溫柔包覆著小腿按摩，讓一整天的不適感都消失了。

▲▼高島,按摩椅,母親節,2020母親節,陳嘉樺。（圖／翻攝自pakutaso）

▲新冠肺炎疫情仍未停息，外出擔心增加染病風險，讓許多人即使全身痠痛，也不敢去找人按摩。（圖／翻攝自pakutaso）

全民防疫時期，許多媽媽開始關注如何提升免疫力等健康議題，希望維持全家人的健康，但卻搞得自己壓力山大。透過按摩能讓身體感覺舒服，減少痠痛後壓力自然跟著下降。準備一台高島按摩椅守護媽媽的健康，L型長導軌椅型能大面積貼合身體曲線，加上無重力設計，光是坐上去就能讓媽媽感覺飄飄然；按摩模式分上下半身和全身，還有定點按摩設置；更能享受揉捏、捶打、揉捶同步和指壓4種按摩手法，隨心調整喜歡的力道，全身痠痛、心理壓力通通有解。

媽媽的勞累和壓力，只有當了媽媽的人才知道。Ella陳嘉樺對此深有同感，近年來成立自己的娛樂公司拚演藝事業，同時要照顧電力正強的兒子勁寶，但她依然保持活力精神，靠的是「高島按摩椅」讓她歸零、放空，當被氣壓按摩緊緊包住時，她笑說整個人都療癒了。今年母親節，高島為了療癒所有媽媽，自即日起至5/10（日）推出全館單筆消費「滿5000送500」的優惠，再加碼「買椅送椅」活動。正逢母親節檔期，至各大百貨、賣場購買高島按摩椅，還能再享現場優惠。今年母親節，一次照顧媽媽、奶奶、岳母、婆婆，也不擔心榨乾錢包，盡情寵愛媽媽零負擔。

▲▼高島,按摩椅,母親節,2020母親節,陳嘉樺。（圖／翻攝自高島YouTube影片）

▲Ella陳嘉樺成為高島按摩椅代言人，身為媽媽的她最愛坐在按摩椅上，享受專屬自己的放鬆時光。（圖／翻攝自高島YouTube影片）

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