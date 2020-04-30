東森購物精選6大健康好禮寵愛媽咪　打造自信美麗的母親節



▲龜鹿專家華陀扶元堂為母親節打造健康送禮專案。（圖／翻攝自東森購物網）

消費中心／台北報導

每天忙於工作，日子一天一天的飛逝，你有多久沒見到最親愛的媽媽？看著她頭上長了好幾綹白髮，臉上皺紋也變多，是不是才驚覺她真的年紀大了？母親節即將到來之際，不妨挑選一份健康禮物寵愛媽咪，東森購物特別打造一份元氣送禮清單，讓你獻上最體貼的心意，給媽媽過一個自信美麗的母親節。

照顧媽媽的健康大事，今年就交給東森購物，華陀扶元堂東森購物品牌旗艦館推出龜鹿、燕窩、高麗蔘、滴雞精等健康禮盒組1折起，即日起至5/12 10:00，全館下殺75折up，滿8,888再抽SK-II青春露330ml(限量3名)，挑戰年度最低價，另也針對不同需求精選3A即食燕窩、滴雞精、龜鹿營養補給6大禮盒組，送禮更可送進心坎裡。

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▲母親節送燕窩，讓媽媽養顏美容。（圖／翻攝自東森購物網）

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