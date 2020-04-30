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東森購物精選6大健康好禮寵愛媽咪　打造自信美麗的母親節

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華陀扶元堂東森購物品牌旗艦館（圖／翻攝自東森購物）


▲龜鹿專家華陀扶元堂為母親節打造健康送禮專案。（圖／翻攝自東森購物網）

消費中心／台北報導

每天忙於工作，日子一天一天的飛逝，你有多久沒見到最親愛的媽媽？看著她頭上長了好幾綹白髮，臉上皺紋也變多，是不是才驚覺她真的年紀大了？母親節即將到來之際，不妨挑選一份健康禮物寵愛媽咪，東森購物特別打造一份元氣送禮清單，讓你獻上最體貼的心意，給媽媽過一個自信美麗的母親節。

照顧媽媽的健康大事，今年就交給東森購物，華陀扶元堂東森購物品牌旗艦館推出龜鹿、燕窩、高麗蔘、滴雞精等健康禮盒組1折起，即日起至5/12 10:00，全館下殺75折up，滿8,888再抽SK-II青春露330ml(限量3名)，挑戰年度最低價，另也針對不同需求精選3A即食燕窩、滴雞精、龜鹿營養補給6大禮盒組，送禮更可送進心坎裡。

想讓媽媽青春美麗內外綻放光彩又有好保護力，首推3A頂級即食窩超值組，市價21,760元、回饋價11,888元；臻品天燕盞1斤組，買再送即食燕窩700g，市價110,800元，回饋價68,088元。擁有「A級燕盞」、「A級製程」、「A級承諾保證」的「3A即食燕窩」，讓你能透過古代皇宮御用聖品幫媽咪好好的滋補強身，燕窩中不僅富含燕窩酸、粗蛋白、MSF等優質營養素可增強防護力，還有EFG美容因子能夠養顏美容，使媽媽紅潤光滑有彈性，成為最美麗的女人。

華陀扶元堂東森購物品牌旗艦館（圖／翻攝自東森購物）

▲母親節送燕窩，讓媽媽養顏美容。（圖／翻攝自東森購物網）

此外，希望媽媽元氣滿滿，精神奕奕每一天，推薦古傳滴雞精超值組，市價11,640元、回饋價3,888元；花旗蔘熬雞精10盒超值組，市價30,160元，回饋價6,888元。讓媽媽常保活力靈活關鍵不卡關，首選十二味龜鹿鈣強膠原錠超值組，市價39,840元，回饋價3,988元；雙芝龜鹿精優惠組，市價13,600元，回饋價3,288元。

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