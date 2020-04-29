京站母親節加碼「保庇券」扣點現抵200元　化妝品滿2千送2百

▲京站母親節促銷，從5／1再針對卡友加碼。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

記者蔡惠如／台北報導

位於台北車站商圈的京站時尚廣場，針對4／23登場的母親節檔期，推出化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；全館消費滿4,000元送200元抵用券回饋，因應近期新冠肺炎疫情，決心衝刺51勞動節連假，首度從5／1至5／10針對Q卡友推出加碼「保庇券」，消費滿1,277元扣點數1點，可現折200元現金。





京站母親節檔期從4／23至5／10開跑，祭出化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；全館消費滿4,000元送200元抵用券；名品、珠寶與設計師女裝消費滿2萬元送200元抵用券，另推卡友當日累計消費滿2,000元，可參加價值69.8萬元TOYATA COROLLA ALTIS汽車、北投加賀屋一泊一食與光陽100EV電動機車抽獎。

近期爆出新冠肺炎海軍群聚感染事件後，中央流行疫情指揮中心連續4天宣布0確診，適逢5／1勞動節連假前夕，京站也宣佈推出「保庇券」加碼活動，期望號召卡友趁勢把握母親節優惠檔期，從5／1至5／10期間，單筆消費滿1,277元扣1點，可現抵200元現金。

▲微兜花漾媽咪四人套餐。

京站總經理柯愫吟表示，4月份整體業績衰退30%，來客數也減少40%，重災區首要是餐飲，約減少35%至40%的業績。針對母親節檔期，也推出「愛家2099元外帶套餐」，包括微兜、N.Y.Bagels、大戶屋、moi cafe等，還能與「保庇券」並用，其他餐飲也有推母親節外帶服務，其外帶售價跟店裡售價相比，平均約有70%的折扣。

▲大戶屋四人套餐。