　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

京站母親節加碼「保庇券」扣點現抵200元　化妝品滿2千送2百

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲京站母親節促銷。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

▲京站母親節促銷，從5／1再針對卡友加碼。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

記者蔡惠如／台北報導

位於台北車站商圈的京站時尚廣場，針對4／23登場的母親節檔期，推出化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；全館消費滿4,000元送200元抵用券回饋，因應近期新冠肺炎疫情，決心衝刺51勞動節連假，首度從5／1至5／10針對Q卡友推出加碼「保庇券」，消費滿1,277元扣點數1點，可現折200元現金。 

▲京站母親節促銷。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

京站母親節檔期從4／23至5／10開跑，祭出化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；全館消費滿4,000元送200元抵用券；名品、珠寶與設計師女裝消費滿2萬元送200元抵用券，另推卡友當日累計消費滿2,000元，可參加價值69.8萬元TOYATA COROLLA ALTIS汽車、北投加賀屋一泊一食與光陽100EV電動機車抽獎。

近期爆出新冠肺炎海軍群聚感染事件後，中央流行疫情指揮中心連續4天宣布0確診，適逢5／1勞動節連假前夕，京站也宣佈推出「保庇券」加碼活動，期望號召卡友趁勢把握母親節優惠檔期，從5／1至5／10期間，單筆消費滿1,277元扣1點，可現抵200元現金。

▲京站母親節促銷。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

▲微兜花漾媽咪四人套餐。

京站總經理柯愫吟表示，4月份整體業績衰退30%，來客數也減少40%，重災區首要是餐飲，約減少35%至40%的業績。針對母親節檔期，也推出「愛家2099元外帶套餐」，包括微兜、N.Y.Bagels、大戶屋、moi cafe等，還能與「保庇券」並用，其他餐飲也有推母親節外帶服務，其外帶售價跟店裡售價相比，平均約有70%的折扣。

▲京站母親節促銷。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

▲大戶屋四人套餐。

ET快訊
她挖耳朵突失聰！男友驚：都是耳屎…網購「掏耳神器」一用下場超
羅志祥8年前被警告「千萬不要腳踏兩條船」　詹惟中神預言「劈腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

京站母親節加碼「保庇券」扣點現抵200元　化妝品滿2千送2百

0確診不斷！飲料第二瓶0元　超商、賣場好康限時加購優惠盤點

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」　消費滿500送200元、悠遊卡還現折20

從愛裡重生！賈靜雯：「愛情沒有誰對誰錯　你擁有自己的主導權！」

ShopBack收購韓國Ebates　新增3大電商也能賺現金回饋

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

【廣編】momo攜手梓官區漁會　首波推外銷等級「龍虎斑」

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

討打日常！汪耍心機踩貓姐腳腳　下秒被「喵掌巴臉」網笑：屁孩XD

京站母親節加碼「保庇券」扣點現抵200元　化妝品滿2千送2百

0確診不斷！飲料第二瓶0元　超商、賣場好康限時加購優惠盤點

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」　消費滿500送200元、悠遊卡還現折20

從愛裡重生！賈靜雯：「愛情沒有誰對誰錯　你擁有自己的主導權！」

ShopBack收購韓國Ebates　新增3大電商也能賺現金回饋

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

【廣編】momo攜手梓官區漁會　首波推外銷等級「龍虎斑」

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

「駭人連環命案」燒出最強台劇！《誰是被害者》必追「五大特點」

SBL冠軍賽／台啤殊死戰力拚　射手群需頂住壓力突圍

疫情不退　哆啦A夢一封「來自未來的信」　逼哭網友

內衣摩擦炸痛！她右胸「爆長一片紅班」像千針刺膚...醫：疲倦是警訊

中職／親自餵球了解打者狀況　曾豪駒勤做筆記

演員老公解國小數學題！　老婆氣炸「不做出來不許出門」…爆笑對話曝光

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

不斷更新／林安可連2場開轟　5局兄弟3比1統一

慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

消費熱門新聞

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

陳時中一個舉動　網友狂掃荷蘭焦糖煎餅

小7「角落小夥伴」全新集點活動

0確診不斷！飲料第二瓶0元

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

連3天0確診　東森限時買24包衛生紙再送24包

馬念先創作洗腦神曲成果自覺滿意

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」

有感不復胖！阿Ben徐小可吃這個

感情遇渣男！傷害將化內心滋養

小7零確診大杯美式買11送11　

ShopBack收購Ebates　正式進軍韓國

iPhone SE開賣6分鐘　千台現貨火速秒殺

更多熱門

相關新聞

母親節周末估國道交通量少10%

母親節周末估國道交通量少10%

今年5月9、10日周休二日適逢母親節，高速公路局參考近年母親節交通量統計資料，及目前受疫情影響，預估本次母親節假期交通量將較歷年母親節下降約10%。研判交通需求以短途旅次之車流為主，周休交通量約90-100百萬車公里。

台中麗寶母親節3大優惠

台中麗寶母親節3大優惠

東森購物寵媽咪　BESO鞋下殺34折

東森購物寵媽咪　BESO鞋下殺34折

關鍵字：

京站母親節加碼保庇券滿千送百

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

南韓：金與正將成官方接班人

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面