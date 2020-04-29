　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVELAND推出《溫馨五月優惠五折》活動。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（29）宣布，台北三創生活園區的VIVELAND樂園、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND在母親節前夕推出《溫馨五月優惠五折》活動，並一次推五波活動，包括留言按讚購票五折、最熱門ARVI密室逃脫遊戲五折，還有機會抽中大獎「個人套票五折」。

宏達電表示，為讓全台灣民眾都能同享五折優惠，活動期間5月1日至5月10日至VIVELAND VR虛擬實境樂園粉專按讚，並在專文上留言「媽媽我愛您」即可享購票五折優惠。

同時，5月1日至5月31日民眾憑本人身分證至VIVELAND虛擬實境樂園購票，證號若有1個「5」可享單購票八折、2個「5」享單購票五折；或是五月壽星在五月份至VIVELAND虛擬實境樂園也同享購票五折優惠，當天壽星再送指定遊戲乙次。

此外，指定活動日期只要出示會員，還可享ARVI所開發設計的4款熱門VR密室逃脫遊戲五折優惠，而且只要在五月期間至台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND購票體驗，就有機會可以抽中大獎「個人套票五折優惠」。

宏達電指出，VIVELAND虛擬實境樂園集結超多款VR遊樂內容，包含VR電競多人遊戲、雙人走動式VR探險體驗、VR秘境逃脫、VR射擊戰區、親子互動體驗、主題探險體驗、混合實境大探索、VR傳送門等。

宏達電說明，最新最熱門的ARVI VR密室逃脫遊戲，可讓玩家穿越時空抵達22世紀，並服務於具特殊能力的人造人所建立的組織，且受命滲透竊取其他公司的檔案，玩家需在45分鐘內找檔案到並下載完成。

宏達電補充，遊戲過程具挑戰性又非常刺激，最多可支援6人同時連線，並適合12歲以上的玩家與同伴一起組隊解謎，化身駭客發起大數據爭奪戰，鼓勵全家一同來體驗多款適合大小朋友體驗的最新VR虛擬實境遊戲內容。

宏達電強調，為讓民眾能安心體驗具沉浸感的擬真遊戲內容，除配合台北三創生活園區及高雄大魯閣草衙道樓管進行體溫檢測之外，同時提供拋棄式眼罩，相關個人設備也會於每次使用完畢後進行消毒，讓消費者可以放心歡慶節日。

ET快訊
她挖耳朵突失聰！男友驚：都是耳屎…網購「掏耳神器」一用下場超
羅志祥8年前被警告「千萬不要腳踏兩條船」　詹惟中神預言「劈腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

NOVA情報誌／革命性粉餅機　三星Galaxy Z Flip搶鮮殘酷鑑

NOVA情報誌／「輕薄」玩很大 「美力」飆長效！

好音樂就是要有好音響搭配才完美！7款輕巧美型藍牙喇叭盤點

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

微軟Surface設備不支援Thunderbolt 3　爆料人士揭密原因！

蘋果macOS Image Capture有Bug！默默吃掉硬碟空間

宏達電手機將支援挖礦　HTC EXODUS 1S可開採「門羅幣」

防疫期間五一連假安心過　Google教你3個地圖實用小撇步

蘋果研發柔性電池！　新專利增添iPhone和iPad可折疊想像空間

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

討打日常！汪耍心機踩貓姐腳腳　下秒被「喵掌巴臉」網笑：屁孩XD

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

NOVA情報誌／革命性粉餅機　三星Galaxy Z Flip搶鮮殘酷鑑

NOVA情報誌／「輕薄」玩很大 「美力」飆長效！

好音樂就是要有好音響搭配才完美！7款輕巧美型藍牙喇叭盤點

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

微軟Surface設備不支援Thunderbolt 3　爆料人士揭密原因！

蘋果macOS Image Capture有Bug！默默吃掉硬碟空間

宏達電手機將支援挖礦　HTC EXODUS 1S可開採「門羅幣」

防疫期間五一連假安心過　Google教你3個地圖實用小撇步

蘋果研發柔性電池！　新專利增添iPhone和iPad可折疊想像空間

防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

「駭人連環命案」燒出最強台劇！《誰是被害者》必追「五大特點」

SBL冠軍賽／台啤殊死戰力拚　射手群需頂住壓力突圍

疫情不退　哆啦A夢一封「來自未來的信」　逼哭網友

內衣摩擦炸痛！她右胸「爆長一片紅班」像千針刺膚...醫：疲倦是警訊

中職／親自餵球了解打者狀況　曾豪駒勤做筆記

演員老公解國小數學題！　老婆氣炸「不做出來不許出門」…爆笑對話曝光

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

不斷更新／林安可連2場開轟　5局兄弟3比1統一

慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

3C家電熱門新聞

iPhone 12起步價傳較iPhone 11還便宜

Touch ID有望在iPhone 12上回歸！　但量產可能推延一個月

這不是Bug！新iPhone SE的Haptic Touch不支援通知功能

好市多上架新iPhone SE　省651元

FB貼文表情符號再+1　手抱愛心一起對抗病毒

FB將對觀看直播收費！　預計未來幾週開始實施

三星高CP值Galaxy M11來了

三星Galaxy S20 Ultra被爆設計缺陷　後置鏡頭玻璃容易破裂

3C達人教你安卓機「雙開」帳號

超便宜平板Galaxy Tab A 8.4開賣！　最貴機型9,000元有找

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

秒殺款紅色 iPhone SE 最快 5 / 10 進第二批

蘋果研發柔性電池！　新專利增添iPhone和iPad可折疊想像空間

宏達電手機將支援挖礦　HTC EXODUS 1S可開採「門羅幣」

更多熱門

相關新聞

京站母親節加碼保庇券現抵200元

京站母親節加碼保庇券現抵200元

位於台北車站商圈的京站時尚廣場，針對4／23登場的母親節檔期，推出化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；全館消費滿4,000元送200元抵用券回饋，因應近期新冠肺炎疫情，決心衝刺51勞動節連假，首度從5／1至5／10針對Q卡友推出加碼「保庇券」，消費滿1,277元扣點數1點，可現折200元現金。 

宏達電手機將支援挖礦　HTC EXODUS 1S可開採「門羅幣」

宏達電手機將支援挖礦　HTC EXODUS 1S可開採「門羅幣」

母親節周末估國道交通量少10%

母親節周末估國道交通量少10%

台中麗寶母親節3大優惠

台中麗寶母親節3大優惠

關鍵字：

宏達電HTC VIVELAND母親節

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

南韓：金與正將成官方接班人

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面