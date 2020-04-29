HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

▲HTC VIVELAND推出《溫馨五月優惠五折》活動。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（29）宣布，台北三創生活園區的VIVELAND樂園、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND在母親節前夕推出《溫馨五月優惠五折》活動，並一次推五波活動，包括留言按讚購票五折、最熱門ARVI密室逃脫遊戲五折，還有機會抽中大獎「個人套票五折」。

宏達電表示，為讓全台灣民眾都能同享五折優惠，活動期間5月1日至5月10日至VIVELAND VR虛擬實境樂園粉專按讚，並在專文上留言「媽媽我愛您」即可享購票五折優惠。

同時，5月1日至5月31日民眾憑本人身分證至VIVELAND虛擬實境樂園購票，證號若有1個「5」可享單購票八折、2個「5」享單購票五折；或是五月壽星在五月份至VIVELAND虛擬實境樂園也同享購票五折優惠，當天壽星再送指定遊戲乙次。

此外，指定活動日期只要出示會員，還可享ARVI所開發設計的4款熱門VR密室逃脫遊戲五折優惠，而且只要在五月期間至台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND購票體驗，就有機會可以抽中大獎「個人套票五折優惠」。

宏達電指出，VIVELAND虛擬實境樂園集結超多款VR遊樂內容，包含VR電競多人遊戲、雙人走動式VR探險體驗、VR秘境逃脫、VR射擊戰區、親子互動體驗、主題探險體驗、混合實境大探索、VR傳送門等。

宏達電說明，最新最熱門的ARVI VR密室逃脫遊戲，可讓玩家穿越時空抵達22世紀，並服務於具特殊能力的人造人所建立的組織，且受命滲透竊取其他公司的檔案，玩家需在45分鐘內找檔案到並下載完成。

宏達電補充，遊戲過程具挑戰性又非常刺激，最多可支援6人同時連線，並適合12歲以上的玩家與同伴一起組隊解謎，化身駭客發起大數據爭奪戰，鼓勵全家一同來體驗多款適合大小朋友體驗的最新VR虛擬實境遊戲內容。

宏達電強調，為讓民眾能安心體驗具沉浸感的擬真遊戲內容，除配合台北三創生活園區及高雄大魯閣草衙道樓管進行體溫檢測之外，同時提供拋棄式眼罩，相關個人設備也會於每次使用完畢後進行消毒，讓消費者可以放心歡慶節日。