　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

女王風姿！席夢思BetterSleep輕鬆擁有　每天睡好睡飽才是真正愛自己

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

Simmons席夢思（圖／Simmons席夢思提供）

▲SIMMONS席夢思Better Sleep系列，要讓每位女性體驗到被呵護入懷的感覺。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

嫁作人妻、為人母之後，人生彷彿大躍進，要擔起的事也更多了⋯⋯，全家大小有任何問題，找媽媽似乎就能迎刃而解！當女性轉換一個身分後，不知不覺也把「自己」犧牲掉，生活瑣事無形間累積成失眠與痠痛，少了元氣與活力，都忘了婚前說好的「愛自己」。

其實面對女性的自我價值，無論邁入哪個階段都應該懂得「聆聽自我」，照顧他人之前，更要好好照顧自己，擁有好的睡眠，更是基本也最重要的開始！每天充足的睡眠能不僅能提振精神，更能讓體力變好，自然而然也增強了免疫力和抵抗力，整個人看起來氣色飽滿，神清氣爽，不用化妝也很美，簡單一招重新為自己加冕。

不斷追求創新的Simmons席夢思，150年來堅持著「創造一個全然放鬆的睡眠情境，提供更健康、舒適的睡眠」的承諾，Simmons席夢思採用獨家「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」技術，輕鬆順應各種體型曲線，使人體各部位感受到均勻的支撐與回彈，快速進入深沉的熟睡狀態，啟動自然的修復系統，讓充沛活力藉由夜夜美眠加速回升！

Simmons席夢思透過每張好床呵護每位女性，只要懂得照顧自己，找到珍愛自己的真諦，才能更完美的駕馭生活！
為歡慶母親節，前往Simmons BetterSleep席夢思專賣店，BetterSleep獨家銷售29,999元起，想要重啟昔日女王風姿，從Simmons席夢思開始！

立刻探索最近的Simmons BetterSleep 席夢思專賣店►►► 

ET快訊
快訊／國安局長證實：金正恩生病了
鐵路勇警李承翰遭刺亡　兇嫌一審獲判無罪！50萬元交保
愷樂也遭演員前男友約砲劈腿！他曝沒安全感「一小時打20通電話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

女王風姿！席夢思BetterSleep輕鬆擁有　每天睡好睡飽才是真正愛自己

京站母親節加碼「保庇券」扣點現抵200元　化妝品滿2千送2百

0確診不斷！飲料第二瓶0元　超商、賣場好康限時加購優惠盤點

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」　消費滿500送200元、悠遊卡還現折20

從愛裡重生！賈靜雯：「愛情沒有誰對誰錯　你擁有自己的主導權！」

ShopBack收購韓國Ebates　新增3大電商也能賺現金回饋

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

【廣編】momo攜手梓官區漁會　首波推外銷等級「龍虎斑」

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

女王風姿！席夢思BetterSleep輕鬆擁有　每天睡好睡飽才是真正愛自己

京站母親節加碼「保庇券」扣點現抵200元　化妝品滿2千送2百

0確診不斷！飲料第二瓶0元　超商、賣場好康限時加購優惠盤點

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」　消費滿500送200元、悠遊卡還現折20

從愛裡重生！賈靜雯：「愛情沒有誰對誰錯　你擁有自己的主導權！」

ShopBack收購韓國Ebates　新增3大電商也能賺現金回饋

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

【廣編】momo攜手梓官區漁會　首波推外銷等級「龍虎斑」

莫里納因疫情延後退休時程　不排除離開效力16年紅雀

快訊／國安局長邱國正證實：金正恩生病了

31歲女連篩7次均陰性　隔離29天完全無症狀…「1點細微變化」確認染疫

快訊／鐵路勇警李承翰遭刺亡！兇嫌因「精神問題」獲無罪　50萬交保

6月底美國公開賽暫停　去年小將林俊易奪生涯首冠登BWF粉專封面

「單車甜心」奧運金牌和世界盃夢被擱置　化危機為轉機

用戶心聲蘋果聽到了！戴口罩解鎖iPhone可跳過Face ID

高市消防局「3天內」推出KTV防災宣導片！歡唱前要看完…3步驟加強逃生觀念

陸軍中尉排長遭霸凌輕生　監委申請自動調查

政府紓困救了新竹醫材廠　43位員工逃過被裁員命運

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

消費熱門新聞

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

0確診不斷！飲料第二瓶0元

陳時中一個舉動　網友狂掃荷蘭焦糖煎餅

有感不復胖！阿Ben徐小可吃這個

女王風姿！每天睡好睡飽才是愛自己

連3天0確診　東森限時買24包衛生紙再送24包

京站母親節加碼保庇券現抵200元

小7「角落小夥伴」全新集點活動

ShopBack收購Ebates　正式進軍韓國

iPhone SE開賣6分鐘　千台現貨火速秒殺

感情遇渣男！傷害將化內心滋養

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」

58金高「千日醇」陳年好喝又增值

更多熱門

相關新聞

新光三越買一送一＋訂大餐超容易

新光三越買一送一＋訂大餐超容易

今年母親節感恩的心當然不能受肺炎疫情影響！如何能讓母親跟自己心情好？新光三越母親節加碼優惠跟貼心服務報你知，特別推出「購物精省王」跟「超級品牌日」，除精選禮物買一送一、買正貨送正貨優惠，此外歡聚大餐也免煩惱，打開手機APP直接訂位，不想出門還能外送到家，省錢省時間還省麻煩，5分鐘搞定母親節！

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

京站母親節加碼保庇券現抵200元

京站母親節加碼保庇券現抵200元

母親節周末估國道交通量少10%

母親節周末估國道交通量少10%

住花蓮飯店「床猛烈下凹」...她崩潰：還2個

住花蓮飯店「床猛烈下凹」...她崩潰：還2個

關鍵字：

母親節Simmons席夢思睡眠2020母親節

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

忍住不上床就有300萬入袋！

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

快訊／中和鐵皮屋大火！網傻：板橋都看得到

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

網爆辛龍罹癌　經紀公司氣炸回應了

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面