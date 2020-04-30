女王風姿！席夢思BetterSleep輕鬆擁有　每天睡好睡飽才是真正愛自己

▲SIMMONS席夢思Better Sleep系列，要讓每位女性體驗到被呵護入懷的感覺。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

嫁作人妻、為人母之後，人生彷彿大躍進，要擔起的事也更多了⋯⋯，全家大小有任何問題，找媽媽似乎就能迎刃而解！當女性轉換一個身分後，不知不覺也把「自己」犧牲掉，生活瑣事無形間累積成失眠與痠痛，少了元氣與活力，都忘了婚前說好的「愛自己」。

其實面對女性的自我價值，無論邁入哪個階段都應該懂得「聆聽自我」，照顧他人之前，更要好好照顧自己，擁有好的睡眠，更是基本也最重要的開始！每天充足的睡眠能不僅能提振精神，更能讓體力變好，自然而然也增強了免疫力和抵抗力，整個人看起來氣色飽滿，神清氣爽，不用化妝也很美，簡單一招重新為自己加冕。

不斷追求創新的Simmons席夢思，150年來堅持著「創造一個全然放鬆的睡眠情境，提供更健康、舒適的睡眠」的承諾，Simmons席夢思採用獨家「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」技術，輕鬆順應各種體型曲線，使人體各部位感受到均勻的支撐與回彈，快速進入深沉的熟睡狀態，啟動自然的修復系統，讓充沛活力藉由夜夜美眠加速回升！

Simmons席夢思透過每張好床呵護每位女性，只要懂得照顧自己，找到珍愛自己的真諦，才能更完美的駕馭生活！

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