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上海李強視訊馬斯克　盼特斯拉工廠二期建設加速

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▲▼上海市委書記李強與特斯拉CEO馬斯克進行視訊連線對話。（圖／取自上海發布）

▲上海市委書記李強與特斯拉CEO馬斯克進行視訊連線對話。（圖／取自上海發布）

記者陳政錄／綜合報導

隨復工復產推進，大陸上海市委書記李強今天上午，與美國電動車巨頭特斯拉公司CEO馬斯克，隔海進行視訊連線。李強指出，希望特斯拉繼續深耕上海、完善業務佈局，加快上海超級工廠二期建設。

該訊息係由上海市政府新聞辦公室官方微信公眾號《上海發布》於29日下午發出，在新冠肺炎疫情影響大陸多省市經濟社會發展的背景下，傳遞出積極的招商引資訊號。

▲▼正在建設中的特斯拉上海工廠二期。（圖／取自中新社）

▲正在建設中的特斯拉上海工廠二期基地。（圖／取自中新社）

李強在視訊連線中提到，中國經濟長期往好發展的趨勢沒有改變，我們堅定擴大對外開放的決心沒有改變。他也祝賀特斯拉上海超級工廠面對疫情衝擊，在今年第一季的產銷取得好成績。

李強接著說，希望特斯拉繼續深耕上海、完善業務佈局，加快上海超級工廠二期建設，加速推進研發創新中心落地，加快國產化配套，引入更多適應中國市場和需求的新車型、新項目。並掛保證稱，上海將打造一流營商環境，幫助企業解決困難，實現更大發展。

▲▼2019大陸全國兩會上海市代表團全體會議,李強,應勇。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市委書記李強。（圖／記者陳政錄攝）

馬斯克對此回應，特斯拉對中國市場的巨大潛力和開放穩定的投資環境充滿信心。表示會深化雙方合作，持續擴大在滬投資佈局，加快推進本地化生產，確保產業鏈供應鏈穩定。

據了解，馬斯克自2014年首次到中國大陸，進行轎車產品交付活動後，2017年，中國已成為特斯拉全球第二大市場；2018年中，特斯拉正式啟動在上海臨港設廠項目，現已建成第一期工程，於2019年底投產。

在經過今年的疫情衝擊後，特斯拉上海工廠於2月起陸續復工，達到每周3000輛左右Model 3轎車的產能，預計2020年產15萬輛，並預計在第二期工程完工後，進行中國大陸國產版Model Y車款的生產。

綜合陸媒報導，目前位於上海臨港的特斯拉工廠二期建設，已於4月中旬完成2A期建築的基礎建設，目前正在建造鋼結構，規模較第一期工程更大。依照原先設計，在一、二、三期工程均完工後，特斯拉上海超級工廠最大年產量將為50萬輛轎車。

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