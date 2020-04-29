300處人潮警示業者恐反彈　侯友宜警告：疫情若失控最先衝擊經濟





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

交通部長林佳龍表示，「高速公路1968」APP會增加到300多個熱點，對於是否衝擊到業者生計，造成商家反彈？ 新北市長侯友宜29日表示，若疫情失控損失的是經濟。

侯友宜說，觀光熱點不論多少，現階段最重要的都是在防疫，「防疫做到位，才有經濟可言」；如果疫情沒有辦法掌控下來，損失的更是經濟，所以其實防疫跟經濟是可以並行的。

侯友宜強調，在最後的關鍵時刻，台灣已經多天零確診，必須要更加的謹慎，以戒慎惶恐的精神守好最關鍵的這幾天，讓磐石艦隊最後隔離期能夠順利通過，以及連續假期做好自身的防疫，量體溫、戴口罩、保持社交距離做到位。

侯友宜說，如果民眾都能夠做好，未來在疫情舒緩底下，適度的開放生活規定，在最安全的條件下，可以更往前邁進。他也勉勵市民，台灣防疫做得很好，只要大家同心齊力，防疫絕對會順利成功。

至於交通部APP精准度欠佳，侯友宜則是幫忙緩頰，表示中央提供的平台是作為輔具，透過中華電信的座標位置來掌控人流，這個都是非常有意義，過程難免會有不斷的精進的一個空間，但是總是一番好意，他很感謝，若有缺失，改進就好了。

侯強調，如何來研判人流、車潮，都要靠地方首長以及首長帶領的團隊，新北市觀旅局透過APP的影像即時掌控，以及現場所有同仁的監看，這樣才能夠負起完全責任。