　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

300處人潮警示業者恐反彈　侯友宜警告：疫情若失控最先衝擊經濟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長侯友宜出席中和區佳和公園新建幼兒園及公托中心暨共構地下停車場統包工程開工典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

交通部長林佳龍表示，「高速公路1968」APP會增加到300多個熱點，對於是否衝擊到業者生計，造成商家反彈？ 新北市長侯友宜29日表示，若疫情失控損失的是經濟。

侯友宜說，觀光熱點不論多少，現階段最重要的都是在防疫，「防疫做到位，才有經濟可言」；如果疫情沒有辦法掌控下來，損失的更是經濟，所以其實防疫跟經濟是可以並行的。

侯友宜強調，在最後的關鍵時刻，台灣已經多天零確診，必須要更加的謹慎，以戒慎惶恐的精神守好最關鍵的這幾天，讓磐石艦隊最後隔離期能夠順利通過，以及連續假期做好自身的防疫，量體溫、戴口罩、保持社交距離做到位。

侯友宜說，如果民眾都能夠做好，未來在疫情舒緩底下，適度的開放生活規定，在最安全的條件下，可以更往前邁進。他也勉勵市民，台灣防疫做得很好，只要大家同心齊力，防疫絕對會順利成功。

至於交通部APP精准度欠佳，侯友宜則是幫忙緩頰，表示中央提供的平台是作為輔具，透過中華電信的座標位置來掌控人流，這個都是非常有意義，過程難免會有不斷的精進的一個空間，但是總是一番好意，他很感謝，若有缺失，改進就好了。

侯強調，如何來研判人流、車潮，都要靠地方首長以及首長帶領的團隊，新北市觀旅局透過APP的影像即時掌控，以及現場所有同仁的監看，這樣才能夠負起完全責任。

ET快訊
羅志祥乾爹說話了！徐乃麟嗆「小模跳出蹭光環」：小豬要翻身蠻辛
台中殺妻男在「股王」上班擁豪宅！狂刺老婆十多刀..鄰居：感情
周揚青閨密嗆小豬：和你沒完！　揭密同為富千金「驚人背景起底」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

陳時中說6月底疫情趨緩有根據？沈富雄：造成莫名恐懼

高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

女移工批評杜特蒂「網傳遭遣返」　雲林縣府駁斥：人還在台灣

300處人潮警示業者恐反彈　侯友宜警告：疫情若失控最先衝擊經濟

連續4天0確診！民進黨謝醫護付出：這是全民努力的成果

林榮基在台開書店遭潑漆　趙天麟籲：應提升至國安層級偵辦

連續4天零確診　名嘴PO照：今天奧迪期待…明天「奧運」

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

陳時中說6月底疫情趨緩有根據？沈富雄：造成莫名恐懼

高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

女移工批評杜特蒂「網傳遭遣返」　雲林縣府駁斥：人還在台灣

300處人潮警示業者恐反彈　侯友宜警告：疫情若失控最先衝擊經濟

連續4天0確診！民進黨謝醫護付出：這是全民努力的成果

林榮基在台開書店遭潑漆　趙天麟籲：應提升至國安層級偵辦

連續4天零確診　名嘴PO照：今天奧迪期待…明天「奧運」

SBL冠軍賽／第6戰驟死賽　台啤、裕隆30日搶隊史第5冠

遠見／ESG 啓動企業淘汰戰

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

快訊／英相強生「宣布當爸」！女友今早倫敦生下男嬰

先探／5月行情大明星

林佳龍說黃偉哲抨擊不是針對中央　黃偉哲：是善意討論！

至少可打112急難電話！NCC砸3.9億改善5大山屋、112條山徑行動通訊

台南地政、公所聯手「越視界」服務再升級　黃偉哲期待讓市民更便利更有效率

陸低風險區返京「免觀察」　嚴控境外人員「14+7雙重隔離」

經典超大尾翼！麥拉倫P1 GTR換上「海灣石油彩繪塗裝」華麗現身

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

錢櫃火災害命　柯文哲道歉了！

首位女性駐美代表？外界點名蕭美琴

六都防疫百日網評　侯友宜奪冠

獨／蔡英文520府院黨新佈局　蘇貞昌續任行政院長

劉志斌自主管理意外曝光　「她」發函國安局惹火總統府

韓國瑜不參加電視罷免說明會　罷韓：恁爸等你

快訊／破除傳言　蔡英文澄清：沒到過練台生家吃飯

台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩

快訊／蔡英文自爆深夜都打給陳時中：偷問確診數會睡好一點

永和分局嗆報案人　侯友宜怒：處理不當

林森錢櫃公安出包　柯文哲向北市議會國民黨團報告

連4天0確診！北捷士林站變最新拍照景點

確診海軍曾上門！牛排館將恢復營業　顏寬恒5字力挺

攻佔政院改判有罪　林飛帆：遺憾

更多熱門

相關新聞

英超預估最快6月復賽

英超預估最快6月復賽

英超因為新冠肺炎疫情停賽，英國政府正極力促成恢復球季，不過英超官方本身的評估，至少要6月才能重啟賽事。

陸疫苗專家陳薇：一開始招志願者心裡沒底

陸疫苗專家陳薇：一開始招志願者心裡沒底

以為見「新冠腳趾」！醫緊張看診...母淡定「1句神回」網笑慘

以為見「新冠腳趾」！醫緊張看診...母淡定「1句神回」網笑慘

經濟部紓困再加碼！工業園區租金減收二成「開放申請中」

經濟部紓困再加碼！工業園區租金減收二成「開放申請中」

連4天0確診！北捷士林站變最新拍照景點

連4天0確診！北捷士林站變最新拍照景點

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎侯友宜

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

南韓：金與正將成官方接班人

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面