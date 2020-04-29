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吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

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▲▼水神 只能用來擦窗戶 千萬不要喝下肚 記者會 立委吳玉琴 包裝混淆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳玉琴召開「水神只能用來擦窗戶，千萬不要喝下肚，隱藏在礦泉水瓶中的抗菌液」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，日前有民間公司將抗菌液產品「水神」贈與地方政府，不過因外包裝與市售礦泉水雷同，造成部分民眾誤飲送醫。對此，民進黨立委吳玉琴、綠黨新竹縣議員余筱菁29日召開記者會，表示該產品包裝與一般礦泉水雷同，提醒民眾不要誤飲，廠商也應標示清楚，避免與食用水混淆。

吳玉琴與余筱菁29日上午召開「水神只能用來擦窗戶，千萬不要喝下肚，隱藏在礦泉水瓶中的抗菌液」記者會，並邀請經濟部標準檢驗局、環保署毒物及化學物質局、衛福部食品藥物管理署、衛福部疾病管制署、公平交易委員會等單位代表出席。

▲▼水神 只能用來擦窗戶 千萬不要喝下肚 記者會 立委吳玉琴 包裝混淆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳玉琴召開「水神只能用來擦窗戶，千萬不要喝下肚，隱藏在礦泉水瓶中的抗菌液」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

吳玉琴表示，日前有公司贈送各縣市政府200萬瓶的抗菌液，內容成分為次氯酸水，不過因為外包裝與一般市售600CC的礦泉水過於雷同，導致接連傳出有民眾誤食的狀況。

余筱菁則以新竹縣為例，不只有長輩誤飲抗菌液的情形發生，也有年輕人不小心誤飲，雖事後看醫生，仍有喉嚨感覺怪怪的情形，這樣的產品是否適合作為贈品發放，或者產品包裝是否需要改善的確有必要再討論。

公平會公平競爭處專門委員吳丁宏表示，《公平交易法》並沒有對商品包裝做特別規範，只針對商品有無不實廣告問題，這部份會先確認有無特別的主管機關，再交由主管機關處理。

衛福部食藥署食品組簡任技正周珮如則表示，抗菌液並非食品，因此不能用《食安法》約束，而一般的商品應該都傳達正確的訊息給消費者。周珮如呼籲，業者本於正向的用意贈與地方政府抗菌液，但現在因傳出誤食案件導致好的目的被打折，「他們自己也不希望」，食藥署呼籲基於食品安全，在製作非食品的部分應該與食品有所區隔。

▲▼民進黨團召開「水神不能喝」記者會，水神代表跟委員起爭執。（圖／記者黃國霖攝）

▲業者代表跟吳玉琴等人起爭執。（圖／記者黃國霖攝）

不過記者會最後，一名到場的公司代表突然拿出資料，質疑吳玉琴召開記者會前未與資方聯繫，並強調公司當時是以防疫要緊，最快速的方式分發做考量，並沒有任何的私利，並當場拿起自行攜帶的抗菌液當場喝下一大口。在經過雙方幾度的言語交鋒，隨後吳玉琴宣布記者會結束。

據悉，吳玉琴辦公室並未邀請這位公司代表出席記者會，且該名公司代表亦非媒體記者，而是由某位立委助理以「訪客」名義帶入立法院。

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