陸軍中尉輕生爆被刁難霸凌　六軍團已掌握：別妄加論斷避免二度傷害

▲陸軍六軍團269旅16日驚傳黃姓中尉輕生案。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者陶本和／台北報導

陸軍六軍團269旅黃姓中尉排長，於16日傍晚被發現在營區輕生。有媒體報導指出，他在尋短前遭長官刁難羞辱，軍中同僚也刻意不配合，甚至在手掌寫上一位上兵的名字。對此，六軍團政戰主任陳中吉少將29日表示，秉持坦然態度，勿枉勿縱的立場，會配合司法調查釐清真相。

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，根據營區部隊紀錄，黃姓中尉被發現陳屍後，其手機一直處於通話中；其同僚17日在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。

據指出，黃姓中尉屬於六軍團機步第269旅，16日傍晚營區連長以電話聯繫，因黃手機通話中未連繫上，下午4時30分，連長要求各組幹部在營區搜索，結果傍晚5時40分在大禮堂樓梯間發現黃姓中尉已死亡。



桃園地檢署檢察官17日會同法醫相驗黃姓中尉遺體後認為，死者係上吊、頸部壓迫、窒息死亡，死亡方式係輕生，家屬對死因沒有意見，至於死者輕生原因，檢察官將進一步追查釐清。

對此，六軍團政戰主任陳中吉少將表示，軍方秉持坦然態度，勿枉勿縱的立場，配合司法調查釐清真相，若有行政疏失責任絕不寬貸。至於針對媒體報導，包含爆料者質疑的相關疑問，軍方已經掌握，並提請檢方偵辦。

陳中吉表示，籲請各界尊重檢方權責，若有相關事證，可以提供檢方調查，也請各界不要妄加論斷，以免對家屬跟單位二度傷害。