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千名澳洲人對中國提集體訴訟！研究：若北京沒隱瞞　疫情可減少95%

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲各國開始出現針對新冠肺炎疫情，對中國提起集體訴訟的案例。（圖／路透）

文／中央社雪梨28日綜合外電報導

科學期刊《自然》（Natrue）本週將刊登的研究指出，要是中國在得知2019冠狀病毒疾病（COVID-19）具傳染性的第一時間就據實以告，全球疫情擴散情況就能減少95%。

澳洲《太陽先驅報》（The Sun-Herald）報導，國際對中共應對疫情的憤怒不斷升高，對北京政府提出的法律挑戰也日增。超過1000名澳洲人如今已加入全球集體控告中國行動，領導此一行動的律師說，這起訴訟求償逾10兆澳幣（約新台幣195兆元），中國粉飾太平將是重點。

「柏曼法律事務所」（The Berman Law Group）首席策略師阿爾特斯（Jeremy Alters）說，假使中國立即反應，勢必可以改變疫情對全球人口的整個影響範疇。而且多數的研究說，可能有介於50%至95%的改變。

英國南安普敦大學（University of Southampton）研究顯示，如果防疫措施在1月23日武漢與另外3個城市封城前就上路，將大幅減少疫情的擴散。

這份數日後將發表在「自然」的研究表示，如果在中國起初隱瞞病毒具傳染性的1月初就祭出防疫策略，疫情擴散將會減少95%。

武漢兩家醫院的醫師分別於去年12月27日與12月29日向中國疾病預防控制中心，通報這個當時尚未被命名冠狀病毒具傳染性，但在歷經數週訊息打壓後，中國政府1月20日才正式宣布此發現。

這項研究指出，如果中國境內能提早一週、兩週、三週採取防疫措施，確診病例將可分別減少66%、86%、95%，並顯著減少感染地區數量。

首席研究員塔特姆（Andy Tatem）教授表示，這項研究也顯示，要是中國1月23日的封城防疫措施往後延一個月，「疫情恐怕會比現在的狀況還要嚴重70倍」。

塔特姆說：「我知道很多討論聚焦在疫情初期，而且認為或許中國原本可以遏阻疫情。但強調這是歷來任何政府所採取的最嚴格且最大規模封城，也至關重要。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，澳洲共通報6721起確診病例，累計染疫病故者為83人。

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