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白宮防疫顧問憂「疫情再爆發」　川普駁：美國防疫能量強　秋天再來也不怕

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▲▼白宮衛生顧問佛奇（左）瑀美國總統川普（右）。（圖／路透）

▲佛奇（左）和總統川普（右），過去數個月的防疫態度常不同調。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國「國家過敏及傳染病研究所」所長佛奇（Anthony Fauci）28日表示，若專家到秋天以前無法確定一個有效的治療方法，到時很可能無法組織第二波疫情爆發。佛奇說話的時機點，正值總統川普說服各界「已經可以準備逐步解封」之際，川普並不同意他的說法，反稱美國篩檢能量迅速增強，就算疫情再爆發也能從容應對。

綜合外電報導，佛奇表示2019新冠病毒「不會從這個地球上消失」，而且相當肯定即便美國疫情正在放緩，病毒還是會再回來，秋天就可能有第二波疫情，「對我來說，我們幾乎無法避免疫情再次爆發，或甚至可能永遠都不會消失。」

佛奇公開反對川普周一（27日）提及的「逐步解封計畫」，認為若讓企業過早復工，可能會讓美國立刻陷入和3月大爆發時同樣的情況。

面對媒體、民主黨政治人物及支持者對防疫的質疑，川普28日在推特上表示，政府正在做得更多、更好，全國篩檢人數也遠比其他國家還要多，但媒體還是除了抱怨以外什麼都不做，「不管防疫工作做得有多好，醫療呼吸器的事情也一樣，他們就是永遠不會說我們做得好，他們只會尖酸刻薄地抱怨！」

▲▼川普公布「解封藍圖」，一旁的螢幕秀出「讓美國再次開放」。（圖／路透）

▲川普公布「解封藍圖」，一旁的螢幕秀出「讓美國再次開放」。（圖／路透）

川普說美國當前篩檢能量迅速增加，更聲稱未來還可能一天內就替500萬人篩檢完成，而且疫苗研發也在持續推進當中，疫情就要過去了，即便今年秋天又捲土重來，川普政府也能夠有效控制。

川普再次批評爆發自武漢的新冠肺炎疫情，若中國沒有隱匿而是盡速採取行動，並讓世界提早知道的話，就不會發生全球大流行。

另外，川普27日所提出的計畫包括「解封藍圖」及「解封概述」，意在提供各州重新開放的政策指引。他在防疫簡報和推特上都表示，疫情已經減緩，許多州都正在安全且快速地朝重新開放的目標前進。

截至台灣時間上午5點，美國累計確診人數100萬8066例、共5萬8126死，總篩檢人數562萬8374人。

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