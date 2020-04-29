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流行病學博士列3條件「效果等同普篩」　台灣醫療可近性高成關鍵

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記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日在記者會上幫全國民眾上課，解析台灣不普篩是有科學依據的。台大醫學院急診醫學科臨床副教授、美國哈佛流行病學博士李建璋認為，如果能夠符合3項條件，效果其實等同於普篩，加上醫療可近性高，這就是為何台灣能在這波疫情中贏很大的原因之一。

▲▼臺北市立聯合醫院陽明院區,防疫管控,篩檢站,防疫人員,救護車。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台灣疫情最快有望在6月底告一段落。（圖／記者徐斌慎攝）

根據《聯合新聞網》報導，李建璋列出3項條件，包含準疫調、高醫療可近性、檢驗方法準確，如果能夠全部符合，其實效果就和普篩差不多，台灣目前的防疫方式稱為「高危險群廣篩」，況且台灣醫療可近性很高，能夠容納多層次防線，這也是成功守住新冠肺炎（COVID-19）疫情的原因之一。

請繼續往下閱讀...

而對於外界質疑為何不實施普篩，中央流行疫情指揮中心也有話說。陳時中28日在記者會上提到，假設台灣盛行率為18/10,000，看似健康的人口1,800萬人，需花費至少540億元進行普篩，才能夠驗出其中32,577人無症狀感染者，其中還有1,797人屬偽陽性，需將上述偽陽性個案進行隔離後再檢測，才能回復正常生活；若以全台2300萬人去算，全面以PCR篩檢方式進行普篩，至少要690億元。

▲▼4/28精準防疫一百天-整體策略。普篩效益不彰。（圖／指揮中心提供）

▼▲陳時中說明台灣不普篩的原因。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/28精準防疫一百天-整體策略。台灣不普篩有科學依據。（圖／指揮中心提供）

但以目前的疫情狀況來看，新冠肺炎相關通報的60,956例中，以PCR檢測花費1億8千萬元，進一步進行疫調後僅10人查無感染源，後續影響17人確診。陳時中表示，這個結果顯示，若為了找出無症狀患者，全面以PCR篩檢方式進行普篩，不只浪費公帑及珍貴的醫療人力資源，也不符效益。

「台灣不普篩是有科學依據的。」不過，對於排除呼吸道感染患者是否會出現潛在性病人，陳時中坦言，這樣的懷疑都是有的，答案也可能真的是有，問題是「怎麼做才能把危害減到最低」，台灣可能有無症狀患者，但如果花很多錢去做，反而留下很多「偽陰性」，那些人一樣在社會上趴趴走。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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