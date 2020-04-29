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戒掉咬指甲靠10 tips！首重分散注意力「刻意找事做、擦苦味指甲油」都上榜

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▲▼咬指甲, 注意力,喝水,分散,指甲油。（圖／pxhere）

▲咬指甲是許多人一直想戒掉，卻總是失敗的生活習慣之一。（圖／pixabay、pxhere）

生活中心／綜合報導

從小到大都戒不掉的生活壞習慣，「咬指甲」一定佔據排行榜前3名！有些人不只小時候咬，長大後進入職場、生活壓力大了，咬指甲不只是習慣，更是他們消除焦慮的方式之一。但被啃得凌亂不堪的指甲，總是不好看，外國網站《Bright Side》集結10種小撇步，大多數的小技巧可以輕鬆完成，不會為了「戒除壞習慣」而增加額外壓力，但前提還是要了解，「咬指甲」這個行為無論是因為焦慮、無聊還是為了排解壓力，都是潛意識的動作，只有決定行動才有辦法改變。

1. 盡量把指甲剪短
把指甲刀放在周遭，當發現指甲變長，想咬指甲的衝動又開始時，伸手去拿指甲刀、修短它們！當指甲很短的時候，啃咬它們就很難得到滿足。

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2. 戴上手套或用繃帶包紮手指
若是「咬指甲」重度上癮者，或是單純只咬某隻手指指甲的人，《Bright Side》建議或許可以考慮把指甲「遮蓋」起來，像是用繃帶纏住指甲或戴上指甲手套。把指甲包好後，還可以在繃帶或指甲套表面畫上鼓勵的圖案，提醒自己以正面的心態「放過指甲」。

3. 刻意找事做，讓手指保持忙碌狀態
這個方法可能因人而異，因為每個人的喜好不同。《Bright Side》建議像是隨手寫字塗鴉、畫畫、打毛線或單純把手放在口袋裡、按壓筆蓋，都是《Bright Side》建議，可以稍微緩和想咬指甲情緒的方式。

▲▼咬指甲, 注意力,喝水,分散,指甲油。（圖／pxhere）

4. 同時保持嘴巴忙碌
想要避免咬指甲，保持嘴巴忙碌也很有幫助。像是嚼口香糖、吃棒棒糖、硬喉糖或薄荷糖，一段時間後，咬指甲的衝動就有可能消失。此外，在附近放一瓶水，當一有想咬指甲的念頭就喝一口，提醒自己堅持的同時，還能喝下足夠的水，一舉兩得。

▲▼咬指甲, 注意力,喝水,分散,指甲油。（圖／pxhere）

5. 苦味指甲油
對於戒不掉咬指甲的人來說，塗指甲油是個逼自己放棄的方式之一。但偏偏就是有人就算塗了指甲油，也是照咬不誤。如今，愛美的人兒有其他選擇了，市面上現在也不少品牌都有推出苦味指甲油，擦上指甲油後，只要膽敢咬指甲，就有可能嚐到直達喉嚨深處的苦味，讓人嚐過一次就對自己的指甲敬而遠之，無痛戒掉愛咬指甲的習慣。

▲▼咬指甲, 注意力,喝水,分散,指甲油。（圖／pixabay）

6. 想咬指甲時就開始擦護手霜
隨身攜帶小條護手霜，在咬指甲衝動「牙起來」的同時馬上使用它。這不僅可以分散想咬指甲的注意力，還可以藉此保養手部，讓皮膚柔軟滋潤！

7. 隨身攜帶指甲銼刀
現在市面上都有出可愛小巧的指甲銼刀，把它們放在家裡、衣服口袋或錢包裡，這麼一來想咬指甲時就沒有藉口了，馬上拿出指甲銼刀，開始一隻一隻修整指甲吧！

▲▼咬指甲, 注意力,喝水,分散,指甲油。（圖／pxhere）

8. 在手腕上掛一條橡皮筋
掛一條橡皮筋或髮圈在手腕上，就能有助於阻止衝動！當發現自己抬起手臂準備要咬指甲時，就能馬上彈橡皮筋、髮圈，以痛覺提醒自己「不要再咬了」！

9. 滑手機分散注意力
沒錯！連結到網路世界的手機，不僅可以幫忙分散對指甲的注意力，現在也可以成為最棒的「戒癮工具」！然而，一般使用手機的習慣都是 以單手來滑螢幕，空閒的手往往就是嘴巴的目標，這時就可以下載幾個需要兩手才能玩的手遊APP，把注意力從指甲上移開。

10. 使用視覺提醒
真的想努力把「咬指甲」的壞習慣從人生趕跑嗎？現在就把「不要再咬指甲了」、「再咬手就爛掉」等標語寫下來、貼滿家中，確保自己不管是向左、向右甚至向下、向上看時，都會有怵目驚心的標語提醒自己放手。此外，還可以拍照或直接使用手機、平板的便條紙功能，直接把標語做成桌布，或鎖定螢幕的畫面，時時刻刻提醒自己保持「戒除」動力。

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