台灣連16日「沒有本土確診」是假的？　急診室醫生一句「台灣很強」回應了

▲▼中山大學附設醫院醫師謝宗學表示，台灣真的沒有本土 確診。（圖／謝宗學臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書po文表示，很多人質疑敦睦艦隊這麼大的破口，怎麼可能沒有新冠肺炎病毒傳進社區？他強調，在國際疫情尚未緩和前，台灣沒有放鬆的餘裕，還是要持續配合疫情指揮中心共同防疫，但也不要妄自菲薄，因為事實證明，「我們真的......很強」。

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謝宗學昨天在臉書表示，再度迎來連續2天零確診，上次是4月16日和17日，接著就爆發敦睦艦隊群聚事件，如今已經過9天，沒有爆發本土群聚感染，確定病例數和他之前預期一樣，除了4月19日暴增21個例，其餘都是個位數字增加，最危險的時間稍微過去，只要再5天沒有出現本土型病例，敦睦艦隊群聚事件將正式劃下休止符。

謝還說，這幾天不斷聽到質疑，酒店公關和敦睦艦隊的防疫破口，到目前都沒發生本土疫情，政府是不是有掩飾太平的可能？連身旁親戚朋友也問同樣的事，他回答「真的沒有」，因為如果發生本土疫情，醫院端一定會先知道，再者，台灣資訊流通順暢，連KTV失火當下都有即時畫面同步播出，如果爆發多人重病或喪命，這樣驚悚的訊息不可能完全沒有流出。

謝宗學表示，敦睦艦隊這麼大的破口，怎可能沒有新冠肺炎病毒傳進社區？原本他也很訝異，但看到2件以前絕不可能發生的事情同時出現，就覺得見怪不怪了，以前台灣有兩種感染症每年到固定的時間就會規律爆發疫情，根本不可能完全控制，但今年怪事發生了，從3月到現在，他在小兒急診室沒有診斷出任何一個腸病毒或流感病例，過去十多年兒童急診經歷從未發生過，疾管署公布的流行病學資料也證實這項觀察。

他說，流感每年高峰期是12月到隔年3月，到4月才會逐漸緩和，即使大規模接種流感疫苗，也是如此，差別只在疫情規模大小，而腸病毒每年高峰期是3月到6月，7月放暑假後才會逐漸緩解，因為小孩不容易完全配合洗手和戴口罩，因此按照往常，小兒急診室應該會出現許多罹患流感或腸病毒的病人，但事實上卻是沒有。

合理解釋是因為新冠肺炎疫情，全民努力防疫，勤洗手、戴口罩、少群聚的低社交生活，不但守住台灣沒有爆發大規模武漢肺炎疫情，連帶將流感和腸病毒順手消滅。此外，以前被認為不可能完全教育成功的幼兒個人衛生習慣，在這幾個月家長和老師強力教導下，竟然連幼兒漸漸也能配合勤洗手、戴口罩的個人防護措施，讓兒童急診越來越沒「生意」。

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