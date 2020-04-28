就是愛氣派！金正恩「親令建造奢華溫泉區」曝光　滑雪場、高檔溫泉SPA全包

▲北韓平安南道陽德溫泉區相當氣派。（圖／翻攝自朝中社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩生死仍為謎團，外界對於其動向與生活開始一一探索，尤其金正恩喜愛奢華生活，除了餐餐大魚大肉之外，就連過去因招待外賓的招待所曝光，內部裝修也是金碧輝煌，其中2018年開工的平安南道「陽德觀光溫泉園區」，內部有滑雪場、馬術公園、中式溫泉池等更加奢華，當時金正恩參加剪綵活動時笑得開懷，可見他對於溫泉區豪華程度的滿意。

綜合韓媒報導，過去金氏家族在北韓有多個接待賓客的招待所，有些因接待外賓曝光，包括高坊山招待所、或外傳金正恩出生的昌盛招待所、以及曾接待俄羅斯外交部長拉夫羅夫的百花園迎賓館（Pavilion of the Hundred Gardens），內部裝修都相當氣派，可見金日成、金正日到金正恩都相當喜歡奢華裝修，而為促進北韓觀光，金正恩下令興建的「陽德觀光溫泉園區」一旁群山環繞，風景更是相當好。

▲空拍圖可見溫泉區風景很好。

金正恩當時參加剪綵時提到，將人民軍戰鬥力最強的部隊派往陽德郡溫泉觀光區工地是正確的選擇，更大讚該部隊「不輸建設專家團隊，非常強大」。

如今金正恩尚未露面、也無消息，南韓總統文在寅的特別顧問文正仁26日也透露「金正恩活得好好的」且就在元山市，這跟美國華府智庫「北緯38度線」、北韓官媒表示「金正恩在元山葛麻海岸旅遊區建設的工作人員表示感謝」狀態幾乎吻合，但卻未露面讓人摸不著頭緒，反倒是私人生活、喜好被一一放大檢視。

▲金正恩當時視察相當滿意。