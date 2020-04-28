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性別正確！金正恩叔叔「金平日」駐外30年突歸國　比金與正更可能接班

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▲▼ 北韓已故前領導人金正日同父異母的弟弟、金正恩的叔叔金平日。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓前領導人金正日同父異母的弟弟、金正恩的叔叔金平日。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩逾半月未公開露面，謠傳他手術後病危或射彈時重傷的流言不斷。深受金正恩信賴的親妹金與正被指為最可能接手平壤政權的人選，但也有說法指出，北韓永遠不會接受女性領導人。而已故領導人金正日同父異母的弟弟、金正恩的叔叔金平日不久前才從海外歸國，有可能重新登上政治舞台。

現年65歲的金平日由北韓國父金日成第二任妻子金聖愛生下，個性活潑且品性良好，外表神似父親，因此相當受歡迎，一度被視為繼承領導人的有力人選。據報金日成曾考慮讓金正日及金平日一同統治北韓，前者接手勞動黨，後者則領導人民軍。

金聖愛極力將兒子推上大位，但金平日當時年紀太小，且金正日早已握有一定影響力，因此在權力鬥爭中敗北。金正日1974年被內定為下任領導人，便將金聖愛的子女歸為「白頭血統」旁系分支，在政治上將其孤立，礙於金日成眼光，不能直接處置手足，便將他們送往海外。

金平日1988年至今曾任北韓駐匈牙利、保加利亞、芬蘭、波蘭及捷克大使，鮮少回到北韓，更一度被視為金正恩下個暗殺目標，經過30餘年的流放生活，卻突然在2019年年底被召回平壤。有脫北者認為，金正恩此舉是為就近看管，避免發生政變。

▲▼金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

▲ 金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

眼下最受外界關注的金與正4月被任命為政治局候補委員，在領導階層中持續向上攀升。南韓專家預測，若金正恩狀況緊急，金與正將暫時成為北韓主要權力基礎，控制組織指導部。但金平日若重回政治舞台，北韓繼承人之爭勢必變得複雜。

北韓問題專家布拉斯蘭（John Blaxland）指出，相較金與正，金平日的性別可能會讓他成為更受擁戴的人選。這想必會打破金與正的抱負，但也點出意料中的發展，即軍方、安全部門領導人及金氏家族不願走出父權體制。澳洲戰略政策研究所的戴維斯博士（Malcolm Davis）補充，「金與正雖然可能成為領導人，但北韓各派系是否會接受女領導人還很難說。」

另一方面，也有人不同意上述觀點。北韓問題專家金恩（Sean King）表示，北韓接班人血統必須純正，因此金與正處於領先地位。她是金正恩最親密的助手之一，更協助塑造他的形象，也在國際會議上發揮作用。金恩指出，金與正很明顯是被培養來做某件事，「若金平日真的適合這份工作，他早該得到了。」

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