金與正是等待繼位的暴君！英媒爆「神位」關鍵：恐比金正恩更專制

▲金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

北韓最高領導人金正恩下落成謎引發臆測，若他真的不幸病逝，胞妹金與正成為可能的接班人選。儘管有分析認為，金與正身為女性，不會被父權制的北韓接納為新領導人，但有專家指出，性別並不會成為掌權阻礙，金與正的神格地位會幫助她穩固權力，且屆時她會比金正恩更為殘暴。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）引述極權政體專家琳德詩塔特（Natasha Lindstaedt）的研究，稱一旦金正恩過世，金與正將接受掌權，她是一名「正在等待繼位的暴君」（tyrant in waiting）。

▲專家認為，金與正若成為北韓最高領導人，會比金正恩更專制殘忍。（圖／達志影像／美聯社）

琳德詩塔特指出，若金正恩過世，金與正將繼承擁有「神之地位」的金氏王朝，延續對北韓的統治，而性別並不會成為阻礙，因為在北韓人民心中，最高領導人被奉為神，這能夠讓所有事情變得更好，「如果她變成統治者，同樣的情況也會適用於她，金與正會變成神一樣，所有對她的描繪也會進行同一件事。」

琳德詩塔特指出，在北韓一般新上任的領導人都會認為要比前任更加強悍，加上現在該國貧窮情況惡化，金與正掌權後在對外關係上，有可能比金正恩更為強硬。

▲川普與金正恩簽署聯合聲明時，金與正站在一旁。（圖／路透社）

美國北韓問題專家李升延（Lee Sung-yoon）近期也指出，金與正很有可能比祖父、父親、兄長更為專制殘暴，她不得不用武器測試，以及對南韓、駐韓美軍展開致命攻擊等方式挑釁美國，以展現自己的能力。

李升延進一步闡述稱，金氏王朝統治70年來數千人被處死，數百萬人因飢荒性命垂危，但金與正對家族殘暴的統治不發一語，甚至漠視姑丈張成澤遭槍決。此外，金與正很快就將矛頭指向敵人，譬如在3月北韓試射飛彈時，她就罕見痛批南韓「愚蠢」，更形容其是「受驚嚇的狗狂吠」。