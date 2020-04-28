北韓疑準備「金正恩葬禮」！　衛星照曝平壤正建造「大型閱兵式」建築

▲ 金正恩此前為玲玲颱風主持勞動黨中央軍事委員會。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩神隱逾半月，儘管官媒持續更新動向，但至今未正面回應他病危的傳聞。最新衛星照指出，北韓正在修建大型閱兵式所需的臨時建築。外媒推測，北韓不太可能在新冠疫情下無故舉行閱兵，有可能是為舉行金正恩的葬禮。

《太陽報》根據行星實驗室（Planet Labs）的衛星照報導，18日起平壤便開始進行一項工程，建造通常用於閱兵式的臨時建築。照片顯示，平壤東邊的「美林閱兵訓練場」內正建造成排的臨時建築，可容納參加閱兵式的士兵。

北韓原預計在1月舉行閱兵，但因疫情大流行而取消。有報導指出，儘管至今維持零確診，北韓依然受到病毒威脅，不太可能在未來幾周內舉行大規模閱兵。有人猜測，閱兵式可能是為了金正恩的葬禮，就像他父親金正日2011年的葬禮一樣。

Satellite pics spark claims of rehearsal for Kim Jong-un's massive funeral https://t.co/AIPAdFdO5w — The US Sun (@TheSunUS) April 27, 2020

金正恩行蹤成謎長達16天，15日罕見缺席祖父金日成冥誕祭拜儀式，掀起他身體出狀況的傳言。隨後美國CNN報導，他接受心血管手術後病危。另有說法指出，他在試射飛彈時意外重傷。

南韓政府堅稱，金正恩狀況如常，目前正停留堪稱「第二官邸」的元山別莊。美國總統川普（Donald）也斥責CNN的報導為「假新聞」，美東時間27日更透露，他很清楚金正恩怎麼了，但現在還不能說出口。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。