「我很清楚金正恩現況」　川普記者會簡短透露：希望他沒事

▲美國總統川普表示，現在還不能說金正恩怎麼了。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓領導人金正恩神隱至今17天，全球都在關注，美國總統川普於美東時間周一（27日）表示，他很清楚知道金正恩怎麼了，而且希望他沒事，卻沒向媒體做出任何進一步說明，再次吊足大家的胃口。

路透社報導，「我不能說得太明白」，川普在白宮防疫簡報上表示，「對，我確實清楚知道怎麼了，但現在還不能說，我只希望他沒事。」

南韓網站《每日北韓》（Daily NK）上周率先披露，一條北韓傳出的不具名消息指出，金正恩於12日接受心血管手術，正在術後復原中，但在哪裡手術以及是否真的接受心血管手術，都讓外界懷疑，再加上北韓慣於封鎖消息，一切都讓人霧裡看花。

▲金正恩狀況不明。（圖／翻攝 朝中社）

外界過去1周以來盛傳金正恩專用列車，曾停靠北韓渡假勝地東岸江原道的元山市長達3天，但原因不明，且往來中朝的列車已經停駛3周，先前北韓重要節日「太陽節」也不見領導人的身影。

滿天飛的謠言包括北韓等不到中國醫療專家團隊馳援，臨陣上場的醫師太過緊張，導致1分鐘能完成的心臟搭橋手術，最後8分鐘才完成，造成金正恩腦袋缺氧過久成植物人；也有一說是手術失敗，金正恩已經死亡。

上述各類未經證實的消息在國際間傳開，北韓《今日朝鮮》先在中國社群網站微博上否認領導已死，周一（27日）更進一步動作 ─ 北韓《朝中社》釋出消息，金正恩向南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發出賀電，祝賀南非國慶日，但既無照片也無任何佐證證據，僅有文字消息。