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金正恩家族「嘔心尋不死秘方」　找20歲青年換血…還創萬壽無疆中心研究！

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▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲金正恩、與爺爺金日成、父親金正日都在尋找長壽秘方。（圖／翻攝朝中社）

記者陳亭伃／綜合報導

金正恩神隱多日，外界各種揣測包括他的健康狀況、視察軍事重鎮、接受心血管手術等，但至今北韓官方並未針對金正恩未露面做出回應，僅維持「表面操作」看似沒有任何影響。過去金氏家族健康狀況都不理想，自金日成、金正日到金正恩都在研究如何「延年益壽」，而方法也讓外界相當好奇，但也僅能透過脫北高層了解。

根據《CNN》、《每日郵報》報導，自1970年代開始當時北韓領導人金日成成立「基礎科學院」，專門管理他的飲食，接著在金正日掌權之後，為了討好父親將基礎科學院改名為「萬壽無疆研究所」（만수무강연구소），內部工作為測試各種食物與藥品，1995年萬壽無疆研究所內約有3000人，除了照顧金正日之外，延續至今也照顧金正恩的飲食健康。

北韓前領導人金日成、金正日。（圖／路透社）

▲北韓前領導人金日成、金正日。（圖／路透社）

享壽82歲的金日成，在生前找尋各種方式可以活到100歲，他的私人醫師金素妍（Kim So-Yeon）1992年脫北後，透露金日成為了延年益壽，找了許多不同的方式，其中包括找20多歲的年輕人「換血」，但這樣卻有引發敗血症的風險，讓專家不敢輕易嘗試，於是又開出「笑方」，讓金日成透過大笑的方式保持身心健康，或是安排許多孩子做些可愛有趣的事情逗他開心，當時許多官方照片中，可以看到金日成開懷大笑的樣貌。

而到金正日時期，甚至傳出注射「處女血」一說，但並未受到證實，但金正日最終享壽69歲，比北韓人平均壽命64歲高出許多。而金正恩繼任之後，與爺爺、父親一樣找尋長壽方式，一方面外型需要延續金氏神話的外貌，另一方面卻要擔心龐大的身軀可能對健康造成極大的負擔。《CNN》就曾報導，金正恩微腫的臉可能是有服用止痛藥、或注射激素讓自己看起來更像祖父金日成。

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