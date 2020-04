金正恩專用列車「詭異停靠元山」　CNN分析：金正日遺體也用火車運送！

▲美國華府智庫衛星圖發現金正恩列車詭異停靠元山。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

北韓領導人金正恩身體狀況讓外界揣測不斷,美國華府智庫「北緯38度」(38 North)25日公布最新衛星照,發現金正恩專用的火車疑似停在北韓度假勝地東岸江原道元山市,但至於金正恩本人的動向仍未清楚,對此《CNN》記者雷普利(Will Ripley)表示,其實金正恩通常不會搭火車前往元山,推斷這幾日將會「有大事」發生。

根據《CNN》報導,在華府智庫所公布的衛星照中,提到金正恩的專用火車停在元山市金氏家族車站,儘管約250公尺長的火車被車站屋頂部分覆蓋,但仍能看到它4月15日是不在該地,而是在4月21日與4月23日期間停靠。

▲金正恩身體狀況恐有問題。(圖/朝中社)

雷普利表示,金正恩通常搭火車都是有非常正式的行程,否則平時金正恩前往元山都會搭飛機或是開車,快速方便,甚至健康狀況允許,金正恩也會駕駛飛機,因此這次有火車停靠在元山,恐怕是有相當重大的事情要發生。而金正恩傳出歷經心血管手術病危後,至今官方仍未正面回應,雷普利推測,北韓將會有大事情發生,且金正恩的專用列車抵達元山,過去金正日的遺體是用火車運送,因此格外令人關注。

北韓勞動新聞26日報導,金正恩對參與感謝三池淵市建設的勞動者感謝,雖有提到金正恩,但未有照片公布,讓外界摸不著頭緒。據悉,日前南韓政府提到,金正恩病危傳出後,北韓例行事務未有變動,因此這樣的例行報導也無法證實金正恩無恙,反而未有新的公開照片,較令外界憂心;北韓官媒最近一次刊出金正恩照片的報導是關於11日的勞動黨政治局會議,之後近2週未見金正恩身影,若按金正日過去過世的處理方式,北韓將會在領導人過世的48小時後公布。

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn