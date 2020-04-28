朋友急診「空腹6小時才能麻醉縫傷口」　宜蘭哥氣罵白痴賠6萬

▲阿榮不滿醫師的醫療方式，氣到直接在急診室飆罵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

阿榮（化名）去年5月19日晚間10時許陪一名女性友人前往醫院掛急診，沒想到醫師看完診，建議要等6小時空腹再麻醉縫合比較好，他一氣之下不停叫囂恫嚇，還罵醫護人員白痴。宜蘭地院法官認為，阿榮只是因為不滿醫師的醫療處置方式，就接連用言語恐嚇，日前依以恐嚇方法妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，阿榮當天陪女性友人前往羅東某醫院的急診室，當時急診醫師看到女子手部外傷流血，於是先加壓止血，再請整型外科醫師前來會診，最後建議先等待6小時空腹再進行麻醉縫合。

阿榮聽完一時情急，竟然直接對著醫師開罵，「我每天都會來看你，找你」、「要叫朋友來，隔壁都是我的朋友，你有夠白痴，你不信嗎」，甚至作勢要衝向整型外科醫師，隨即被醫院的警衛攔下。

阿榮到案後，面對警詢以及檢察官訊問皆坦承不諱。宜蘭地院法官認為，他只是因為陪友人看診，不滿醫師的醫療處置方式，竟然連續以言語恐嚇，嚴重損害醫病關係，考量到他已坦承犯行，家中經濟狀況不佳，最後依以恐嚇方法妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。