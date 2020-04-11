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畫面曝！不滿給錯藥…惡男插隊「逼賠口罩」　女藥師忍淚賣出丈夫保命物

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▲▼惡男因買藥時數量不對，逼女藥師必須賠償賣他口罩。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲惡男因買藥時數量不對，逼女藥師必須賠償賣他口罩。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

「14天9片」口罩實名制新制上路，9號當天施行首日，新北市新莊區一名黎姓男子因為不滿購買藥物時，一名女藥師弄錯藥物數量，折返後插隊要求要購買口罩，抱怨「不然我浪費時間」，女藥師道歉無效加上號碼牌已發完，嚇壞忍淚將替丈夫購買的口罩賣給對方，警方獲報後2小時內找到黎男，訊後依照醫療法送辦。

口罩新制上路，藥局人力有限，每天都要花數小時包口罩，備感壓力。當日是「14天9片」新制發售首日，9點多黎男到藥局購買藥物，返家後發現數量有錯，立刻返回藥局質問。王姓女藥師（35歲）第一時間道歉，並補上短缺數量，但黎男不肯罷休，插隊要求要購買口罩，並拿出15元想購買3個口罩，當下就被女藥師回絕。

女藥師耐心向黎男說明「現在一份9個45塊，你明天來啦，大哥我沒有口罩可以給你耶！」黎男則鴨霸表示「明天我要上班，那是你的事啊」，鐵了心就是要拿買口罩彌補時間損失。一旁的男藥師見狀連忙緩頰，向黎男解釋領口罩的號碼牌已經發完，對方則一再表示「這是你們的錯誤，你要不要補我的損失？」

▼男藥師想贈送黎男1包口罩遭拒絕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼惡男因買藥時數量不對，逼女藥師必須賠償賣他口罩。（圖／記者陳豐德翻攝）

女藥師見對方難以講理，服軟要送對方一顆藥物仍被回絕，黎男喝斥「不要，我就是要妳的口罩，45塊就45塊，這是妳造成的錯誤！」排隊民眾眾多，男藥師掏出一包私人口罩想送給黎男了事，黎男卻鐵了心一定要「買到口罩」才肯罷休，甚至還要警方到場。女藥師見黎男情緒激動，只好先將自己替先生購買的1包9片口罩賣給對方，黎男最後才肯離去。

王姓女藥師事後心生畏懼，至派出所報案，警方獲報後擴大調閱監視器，2小時內通知黎男到案說明，他聲稱是因為不甘被浪費時間，才想要購買口罩作為補償，事後被依照醫療法24條第二項及同法106條第三項恐嚇函送偵辦。

新北市藥師公會了解後，協助聯繫新北市府單位。新北市衛生局長陳潤秋、衛生局食藥科長楊舒秦、市府副秘書長朱惕之、新北市藥師公會理事長陳昭元、藥師公會全聯會常務理事朱金玉、新莊警分局長林武宏等人10日前往新康藥局慰問，並代表市長侯友宜致贈一盒水果。

藥師公會表示，實名制口罩上路2個月，全國有240家藥局申請退出口罩發放，其中新北市佔50家，原因大多是懷孕、年邁或藥師本身有重大傷病，無力負荷口罩發放，後續會向食藥署爭取給予基層藥師鼓勵與肯定，也呼籲民眾遵守秩序，與藥師攜手抗疫。

▼藥師公會理事長及新莊警分局長林武宏等人慰問受害女藥師。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼惡男因買藥時數量不對，逼女藥師必須賠償賣他口罩。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼惡男因買藥時數量不對，逼女藥師必須賠償賣他口罩。（圖／記者陳豐德翻攝）

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