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醫揭敦睦艦隊未來5天關鍵！　「0本土病例就算寫下休止符」

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情連續兩天零確診，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書PO文表示，敦睦艦隊群聚事件除了19日增加21例，其餘都是個位數，只要再5天沒有出現本土病例，這件事就算寫下休止符了。

▲▼磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造。（圖／記者李毓康攝）

▲磐石艦群聚事件仍讓部分民眾感到焦慮。（圖／記者李毓康攝）

謝宗學27日在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」PO文中提到，敦睦艦隊群聚事件從4月18日到27日已經過了9天，確診病例數和他之前預期的一樣，除了19日增加21例之外，其餘都是以個位數增加，27日台灣更是迎來連續兩天零確診，可見最危險的時間已經稍微過去了，只要5天內沒有新增本土病例，就算挺過去了。

請繼續往下閱讀...

不過，對於各界質疑敦睦艦隊大破口怎麼可能沒有把病毒傳進社區，謝宗學解釋，首先台灣資訊流通，假如有多人重病、喪命，一定瞞不住，其次是民眾個人衛生習慣做得好，勤洗手、戴口罩、減少群聚，不僅防堵新冠肺炎疫情傳播，今年就連腸病毒、流感的感染人數也明顯減少，「從3月到現在，我在小兒急診室沒有診斷出任何一個腸病毒或流感病例，過去十多年兒童急診經歷從未發生過。」

▲▼疫情指揮中心提供20200419記者會,陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中自疫情爆發以來，從未缺席指揮中心的每日記者會。（圖／指揮中心提供）

謝宗學最後也不忘提醒，現階段國際疫情仍未緩解，台灣並沒有任何鬆懈的餘裕，大家還是要配合中央流行疫情指揮中心防疫，更別懷疑所有人親手創造的「奇蹟」，「因為事實證明，我們真的很強！」

而對於台灣連續兩天零確診，且連續15天沒有新增本土案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，預計6月底前可以告一段落，但如果今年秋冬沒有研發出有效的抗體、藥物和疫苗，復發的可能性就會比較高，該做的把關、準備還是要做好，這樣後續才能適度放寬規範，也希望國人能夠一起繼續努力，「有個案發生，就用既有的方式把它圍堵起來，不管怎樣我們有信心把它守住！」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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