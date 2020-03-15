「打你就可以進監獄」自拔點滴流血竟對護理師動粗　工程師緩刑2年

男子大鬧急診，自拔點滴針頭，還對女護師動粗嗆「打你就可以進監獄」。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

張姓工程師疑因母親過世，情緒不佳，到醫院急診看診打點滴後，竟自己拔掉點滴針筒讓它流血。蔡姓女護理師上前加壓止血，張男還遷怒動粗並恐嚇「打你就可以進監獄」。台中地院審結，依醫療法判他2月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，張姓男子去年9月8日早上8點到烏日林新醫院急診室就醫，醫師診斷後先讓他在現場吊點滴。豈知，張男竟突然自己拔除注射點滴針頭，導致血液從打針處流出。蔡姓護理師發現後，立刻上前幫張男加壓止血。

張男不領情，竟動手揮擊蔡女腹部，還出言恐嚇她「打你就可以進監獄」等。醫院立刻報警，將張男依法送辦。

張男雖坦承對蔡女說過「打你可進監獄」這話，並揮手攻擊她，但否認違反醫療法，辯稱當時精神狀況不佳，只是輕拍2下蔡女肩膀，沒有很用力，也沒有傷害意圖。

法官審理後認為張男罪證確鑿，犯罪事證明確，審酌張男僅因自稱無法接受母親過世，一時激動對醫事人員施暴恐嚇，妨害執行醫療業務，不僅危及執行人員人身安全，更減損醫事人員士氣及醫療品質。念在張男無前科，坦認主要犯行，被害人也未提告，僅希望依法處理等，依醫療法判2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

・停產會崩潰

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