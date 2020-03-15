　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「打你就可以進監獄」自拔點滴流血竟對護理師動粗　工程師緩刑2年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

注射 打點滴示意圖（圖／達志／示意圖）

男子大鬧急診，自拔點滴針頭，還對女護師動粗嗆「打你就可以進監獄」。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

張姓工程師疑因母親過世，情緒不佳，到醫院急診看診打點滴後，竟自己拔掉點滴針筒讓它流血。蔡姓女護理師上前加壓止血，張男還遷怒動粗並恐嚇「打你就可以進監獄」。台中地院審結，依醫療法判他2月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，張姓男子去年9月8日早上8點到烏日林新醫院急診室就醫，醫師診斷後先讓他在現場吊點滴。豈知，張男竟突然自己拔除注射點滴針頭，導致血液從打針處流出。蔡姓護理師發現後，立刻上前幫張男加壓止血。

張男不領情，竟動手揮擊蔡女腹部，還出言恐嚇她「打你就可以進監獄」等。醫院立刻報警，將張男依法送辦。

張男雖坦承對蔡女說過「打你可進監獄」這話，並揮手攻擊她，但否認違反醫療法，辯稱當時精神狀況不佳，只是輕拍2下蔡女肩膀，沒有很用力，也沒有傷害意圖。

法官審理後認為張男罪證確鑿，犯罪事證明確，審酌張男僅因自稱無法接受母親過世，一時激動對醫事人員施暴恐嚇，妨害執行醫療業務，不僅危及執行人員人身安全，更減損醫事人員士氣及醫療品質。念在張男無前科，坦認主要犯行，被害人也未提告，僅希望依法處理等，依醫療法判2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

・停產會崩潰

【更多新聞】

獨／客運連切2車道　聯結車駕駛急閃開罵：不顧乘客的命！警回無法可罰

追求「房東的媳婦」借她2萬要不回　醉男燒機車辯「瓶裡裝清水」

獨／邀小一女童巡校園　學校警衛伸狼爪猥褻辯是「長輩的關愛」

ET快訊
義大利市長感染新冠肺炎病逝！親自指揮防疫　前副總理貼文悼念
案55是導遊「3月初帶團去埃及」同團有31人　3/6～3/8
確診北部男高中生已掌握「7家人、聚餐同學6人」　其它同儕、老
高雄狠父大街踹3歲女..懸空倒吊再重摔！妻不忍了：30歲禮物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗單車騎士下山…過彎擦撞對向遊覽車！遭輾破頭慘死

男童「抽搐不停」雙親緊抱求救　警駕車縮短14分鐘送醫救回命

「打你就可以進監獄」自拔點滴流血竟對護理師動粗　工程師緩刑2年

大腦缺血性病變...他稱「是被低頻電磁波攻擊」！怒裝2台訊號干擾器　下場出爐

妹仔為6千陪睡搞3P！沒拿到錢...男友撂話「斷他手」逼簽30萬本票

高雄狠父大街踹3歲女　懸空倒吊再重摔！妻不忍了：30歲禮物是跟你說再見

阿嬤不見了！高雄婦一早搭車「獨坐民宅門口」　原來背後有洋蔥

LINE看到援助訊息！他「砸3000元找小姐」進房壞到一半　下秒警察闖入：不許動

快訊／大學法學院長、教授「收到恐嚇信」！北檢組專案小組全力偵辦

逼藥師下跪磕頭...南港狂嬤被逮悔認「口氣不好」：藥師很辛苦

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

快訊／苗栗單車騎士下山…過彎擦撞對向遊覽車！遭輾破頭慘死

男童「抽搐不停」雙親緊抱求救　警駕車縮短14分鐘送醫救回命

「打你就可以進監獄」自拔點滴流血竟對護理師動粗　工程師緩刑2年

大腦缺血性病變...他稱「是被低頻電磁波攻擊」！怒裝2台訊號干擾器　下場出爐

妹仔為6千陪睡搞3P！沒拿到錢...男友撂話「斷他手」逼簽30萬本票

高雄狠父大街踹3歲女　懸空倒吊再重摔！妻不忍了：30歲禮物是跟你說再見

阿嬤不見了！高雄婦一早搭車「獨坐民宅門口」　原來背後有洋蔥

LINE看到援助訊息！他「砸3000元找小姐」進房壞到一半　下秒警察闖入：不許動

快訊／大學法學院長、教授「收到恐嚇信」！北檢組專案小組全力偵辦

逼藥師下跪磕頭...南港狂嬤被逮悔認「口氣不好」：藥師很辛苦

中職／林智勝加雙豪煙火秀　中信兄弟5局9比4味全龍

仙人掌成下一個純素皮革！全面取代真皮能友善環境

中學五人制／民雄PK再退復興　完成四連霸教頭嘆太不容易

花蓮縣府領頭推廣藝術文化　陶瓷藝術家游忠平致贈創作典藏

HONDA最強仿賽「CBR1000RR-R」日本售價出爐！跳樓價根本佛心

宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

視察新北市立美術館工程進度　侯友宜盼三鶯成北台灣藝術重鎮

封城憾事！湖北孝感1歲童疑似「活活餓死」家中...屍體已發臭

張菲姊「不怕身百名裂」爆欠4千萬真相　兄弟討債賣鑽石...恆述法師：惡夢開始

用紐西蘭鑽石級羊肉！蘭餐廳推春季菜單　午間套餐10道2000元吃得到

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信是我兒

騎士「等姊下班」被砍死　兇嫌妻目睹一切「緊張手抖」

新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」

新店男捅死路人　臉書、IG突然關閉

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

更多熱門

相關新聞

擦傷求住院遭拒！他狂飆7字經…亮免死金牌：我殺人也不會怎樣

擦傷求住院遭拒！他狂飆7字經…亮免死金牌：我殺人也不會怎樣

新店13日晚上發生隨機砍人事件，23歲王男持刀捅死無辜路人，供稱自己患有精神分裂，引發外界撻伐。童綜合醫院急診部主任魏智偉15日凌晨也遇到一名喝醉男子，全身挫傷衝到急診，因認為醫療不符合「他的要求」，對著醫護人員大飆7字經，還亮出重大傷病卡，要大家不要刺激他，撂狠話：「我殺人也不會怎麼樣...」。

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

疫情影響　護理師成婚姻市場寵兒

疫情影響　護理師成婚姻市場寵兒

義大利醫療長確診亡　醫界抗議防護漏洞

義大利醫療長確診亡　醫界抗議防護漏洞

衰眉貓埋砂撥錯　抓到垃圾桶快破

衰眉貓埋砂撥錯　抓到垃圾桶快破

關鍵字：

急診暴力點滴護理師醫療法台中地院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

新增6境外移入！　新冠肺炎累計59例

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面