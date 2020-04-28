連兩天零確診！陳時中預測6月底趨緩　鋼鐵抗疫98天沒休假

▲陳時中預計疫情6月底有望趨緩。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情連續兩天零確診，而且已經連續15天沒有新增本土案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，預計6月底前可以告一段落，雖然疫情趨緩，但還是要做好相關把關，才能進一步適度放寬規範。

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中央流行疫情指揮中心27日公布，國內並無新增確診個案。根據累積至今的統計，台灣確診病例數為429例，其中有343例境外移入、55例本土個案以及31例來自敦睦艦隊，另外有6名確診者死亡。

由於這是台灣連續兩天零確診，也是連續15天沒有新增本土案例，陳時中預測國內疫情有可能在6月底以前告一段落，但如果今年秋冬沒有研發出有效的抗體、藥物和疫苗，復發的可能性就會比較高。

陳時中坦言，國內目前的相關管制其實不多，就算6月底疫情逐漸趨緩，有些把關控制、相關準備還是要做好，這樣才能進一步來思考要放寬哪些部分，「一有問題就能馬上回來」，期盼能幫助民眾早日回歸正常生活。

▲總統蔡英文透過臉書PO文叮嚀，五一連假也別鬆懈了。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

此外，指揮中心自從今年農曆年前宣布「每日開記者會」說明疫情，4月底開設將滿百日，除了陳時中從疫情爆發至今都沒有休息（共98天），每日記者會的固定班底還有疾管署署長周志浩、副署長莊人祥、羅一鈞，和有豐富抗SARS經驗的台大副校長張上淳，這5人被網友封為「防疫五月天」。

不過，陳時中在27日的記者會上也強調，敦睦艦隊一案尚未結束，防疫團隊依舊不敢大意，希望國人能夠一起繼續努力，「有個案發生，就用既有的方式把它圍堵起來，不管怎樣我們有信心把它守住！」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。