嗆護理師「妳沒有碰到鬼啦」　高雄男挨告求體諒18萬仍飛了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄65歲的張姓男子去年5月12日凌晨1時許突然闖進當地某醫院的急診室，並對張姓護理師嗆聲「態度好一點，不然試試看」、「妳沒有碰到鬼啦」，結果吃上官司。橋頭地檢署檢察官認為張男有多項前科，2018年間也曾大鬧另一間醫院，請求法官從重量刑；橋頭地院法官日前依妨害醫療罪，累犯，判他6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

▲張男並不是第一次大鬧醫院急診室。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，張男當天突然闖進急診室，並以台語對張姓護理師嗆聲，「態度好一點，不然試試看」、「不然妳試試看，恁爸對警察是怎樣」，表情凶狠，還快步走向護理師暗示要加害，一聽到對方要報警，又接著威脅，「等警察，恁爸我寧可等妳，聽懂沒？」、「恁爸給妳譙妳就記著，恁爸張XX聽懂沒？妳沒有碰到鬼啦」，還一邊罵髒話一邊妨害護理師照顧其他病患。

由於張男口氣不善，又頻頻暗示要等到下班，張姓護理師擔心真的受害，於是先行調閱監視器影像畫面，再向警方報案。橋頭地檢署檢察官認為，張男的語言、動作以及神態都足以令人心生畏懼，況且「恁爸我寧可等妳」、「碰到鬼」等語句，客觀上也容易令人聯想到要堵人，這起事件顯然並非單純的妨害名譽，而是已經達到恐嚇的程度。

檢察官接著表示，張男2018年間曾大鬧另一間醫院，出腳猛踹急診室出入口的電動門，後來被依毀損罪判刑，可見他不是第一次對醫護人員施以暴力行為，嗆聲期間也有刻意說出「我不會打她，我那麼傻嗎？」、「譙叫當眾侮辱啦，看要判多少啦」等話，勘認是知法犯法，縱使事後推託「有吃藥、精神不佳，盼護理師體諒」，也難認態度良好，應該從重量刑。

橋頭地院法官認為，張男只是因為細故心生不滿，就對護理師出言恐嚇、辱罵，甚至妨害醫療業務進行，考量到他有酒駕、毀損、妨害自由、傷害等多項前科，素行非佳，事發至今也未與護理師達成和解（受害者不願意調解），最後依妨害醫療罪，累犯，判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。