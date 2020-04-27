　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錢櫃「公安稽查紀錄表」曝光 　吳沛憶爆：北市府5天前就知道室內裝修

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳沛憶質詢。（圖／翻攝北市議會網站）

▲吳沛憶質詢。（圖／翻攝北市議會網站）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店惡火釀五死悲劇，北市府27日上午提出3月6日八大聯檢設備檢查合格、3月30日為今年上半年檢修申報複查合格，不過台北市議員吳沛憶27日下午在議會爆料，其實4月22日還有一次稽查，但上午市長柯文哲召開記者會時卻未提到，更離譜的是，當時檢查紀錄現場有室內裝修，質疑市府明知業者有施工情況，卻未檢視是否已提出消防計畫，導致憾事發生。

吳沛憶直言，這次火災嚴重人為疏失，很大問題是業者要施工，跟建管處提出施工申請，也核准了，但是並未提報施工消防防護計畫。她詢問消防局、建管處是否有進行過檢查稽查？進行幾次？消防局副局長畢幼明回應，消防局上一次是在3月30日，還有4月22日聯合稽查，3月30日是檢修申報複查。

吳沛憶批評，3月6日配合商業處聯合稽查，3月30日消防局有消防安檢，4月22日也就是火災發生5天前，還有一個由建管處主辦的府級公共安全檢查，一個半月的時間，建管處檢查了2次，消防局檢查了3次，3次檢查其實密度非常高，沒有辦法發現業者在施工但沒有提出消防計畫？畢幼明推稱，施工的防護計畫是業者要主動提出。

吳沛憶說，建管處1月17日核准施工計畫，但到4月中業者都沒有提報消防防護計畫，她直呼「一定要失火，一定要出人命，市府才有能力去發現業者沒有提報消防計畫也在施工嗎？一定要失火市府才有辦法發現嗎？」

吳沛憶追問，3月6日、3月30日、4月22日這三次到達現場，現場有沒有在施工的情形？畢幼明表示，據檢查人員回報，他們去檢查的時候沒有施工情形，檢視消防設備也都符合規定，建管處長張明森也表示，沒有施工的情形。

▲▼ 吳沛憶質疑市府知道錢櫃施工。（圖／議員吳沛憶提供）

▲ 吳沛憶質疑市府知道錢櫃施工。（圖／議員吳沛憶提供）

不過，吳沛憶隨即拿出資料披露，4月22日建管處主辦府級公共安全檢查，檢查紀錄表中有一個打勾的項目叫做「涉及室內裝修」，她請處長張明森解釋是什麼意思，是不是指有施工的情形？張明森一度語塞，僅回「這可能要問一下同仁⋯」。

吳沛憶指出，4月22日檢查紀錄表裡面打勾就有涉及室內裝修，也就是有施工的情形，代表檢查員在現場就有發現施工的情形，消防局也在現場，不會說建管處有看到消防局沒看到，「消防局沒有去追查說有沒有提消防計畫嗎？都已經在施工了耶！」

畢幼明強調，參與人員是針對消防設備部分檢查。吳沛憶批評，就是因為從頭到尾沒有在檢查項目，「我才問你什麼時候，哪一種檢查你們才能發現，業者有在施工但沒有提消防計畫」消防局沒有去查說有沒有提計畫，不是失職嗎？

吳沛憶也說，希望要如實呈報給市長，市長上午記者會沒公佈這一場檢查，4月22日有發現施工情形，希望確實把資訊釐清，並傳達給市長；檢查項目也要檢討「如果4月22日就已經發現施工、有回報，消防局有去要求因為未提報消防計畫要暫時停工，昨天會發生那樣的情況嗎？ 」對此，畢幼明表示，謝謝議員提醒，會深刻檢討。

其他人也看了這些…

柯文哲下令！全面清查KTV﹑電影院　錢櫃所有分店合格才能營業
防疫趴趴走遭疑只在意民眾黨未來　柯文哲：已連任政府不須做廣告
錢櫃沒送消防計畫「施工偷跑」　柯文哲怒：從重處分

更多熱門新聞…

錢櫃大火柯文哲不在家被罵爆！　黃瀞瑩「一張照」護航：有些人默默在現場做事
內政部：錢櫃一邊裝修一邊營業　「應變計畫沒有提出來」
錢櫃大火釀5死考慮關閉KTV？　陳時中：無法維持安全距離就該關

ET快訊
快訊／工頭涉「過失致死」等3罪　10萬元交保限制出境
快訊／謝和弦裁定觀察勒戒　押上囚車直送台北看守所
巨蟒闖進來「生吞愛貓」！　飼主錄下吞嚥畫面崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

菲律賓擬逕自遣返在台看護？　外交部硬起來：外籍移工享有國民待遇！

「敦睦艦隊停擺」配合專案調查　國防部：以最快方式恢復戰備

議員爆練台生狂打電話給市府　黃瀞瑩：執法不因任何關切而打折

2天0確診、連15天0本土病例　蔡英文叮嚀：五一連假不得鬆懈！

影／康定、岳飛、空陸軍5案篩檢結果出爐　國防部：依規定隔離檢疫

錢櫃「公安稽查紀錄表」曝光 　吳沛憶爆：北市府5天前就知道室內裝修

電訪不精準…敦睦艦染疫改「面談調查」　國防部：讓他們陳述事實

快訊／軍方向敦睦隔離官兵下封口令？　國防部回應了

影／快篩5月將出爐　國防部證實：積極爭取也有規劃

台中錢櫃安檢抽查沒過暫停營業　盧秀燕：祝融無情，人命關天

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

菲律賓擬逕自遣返在台看護？　外交部硬起來：外籍移工享有國民待遇！

「敦睦艦隊停擺」配合專案調查　國防部：以最快方式恢復戰備

議員爆練台生狂打電話給市府　黃瀞瑩：執法不因任何關切而打折

2天0確診、連15天0本土病例　蔡英文叮嚀：五一連假不得鬆懈！

影／康定、岳飛、空陸軍5案篩檢結果出爐　國防部：依規定隔離檢疫

錢櫃「公安稽查紀錄表」曝光 　吳沛憶爆：北市府5天前就知道室內裝修

電訪不精準…敦睦艦染疫改「面談調查」　國防部：讓他們陳述事實

快訊／軍方向敦睦隔離官兵下封口令？　國防部回應了

影／快篩5月將出爐　國防部證實：積極爭取也有規劃

台中錢櫃安檢抽查沒過暫停營業　盧秀燕：祝融無情，人命關天

川普與馬克宏熱線！點頭同意「世衛有必要改革」　聯合國須盡速開會

她自願試驗「第一批注射新冠疫苗」！網瘋傳死訊…英國衛生部回應了

菲律賓擬逕自遣返在台看護？　外交部硬起來：外籍移工享有國民待遇！

《娛百》3大原因「等羅志祥態度」！　謝「恩人提拔」低谷翻紅19年不退出

中職／伍鐸牛棚很好、實戰卻投不出來　吳俊良給建議

快訊／錢櫃惡火5死！　工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

愛訂美食外送？現在IG也可以點餐了

媽媽盟／羅志祥，開放關係運動下的「受害者」？

美共和黨「反華備忘錄」拚選舉　耿爽：反對拿中國說事撈選票

政治熱門新聞

陳時中：國內疫情有可能在6月底前告一段落

錢櫃大火柯文哲不在家被罵爆！　學姐「一張照」護航

王浩宇連發19篇文轟柯：柯粉還敢護航？

錢櫃大火5死　王浩宇：別牽拖鄭文燦

陳時中：連14天本土零確診　研議放寬相關作為

柯文哲下令！全面清查KTV﹑電影院 錢櫃所有分店合格才能營業

荷蘭空運3999朵鬱金香　感謝台灣第一線醫護人員

錢櫃董事長神隱　美女議員爆：他奪命連環call北市府

王浩宇曝討厭柯原因：繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲

LIVE／林森錢櫃惡火5死1命危　柯文哲最新說明

錢櫃大火5死　名嘴：請立即查扣「兩件東西」

錢櫃大火後是否考慮關KTV？陳時中回應了

馬英九籲政府停止霸凌武漢台胞　讚他這句話

交通部景點APP台南管制最多　黃偉哲怒嗆中央

更多熱門

相關新聞

不斷更新／錢櫃罹難者投保初步清查出爐

不斷更新／錢櫃罹難者投保初步清查出爐

台北市KTV錢櫃林森店昨日發生火警，造成5人死亡、1命危與48人輕重傷。新光人壽、中國人壽、國泰人壽等多家保險公司第一時間啟動清查，掌握傷亡名單後，今（27）日啟動關懷服務機制，協助後續理賠相關事項。

富邦人壽查出2錢櫃罹難者啟動理賠審核　傷者住院也可快速理賠

富邦人壽查出2錢櫃罹難者啟動理賠審核　傷者住院也可快速理賠

快訊／錢櫃惡火5死　工頭移送北檢

快訊／錢櫃惡火5死　工頭移送北檢

台中錢櫃安檢抽查沒過停業　盧秀燕：人命關天

台中錢櫃安檢抽查沒過停業　盧秀燕：人命關天

錢櫃關掉通報系統　消防局：動態違規

錢櫃關掉通報系統　消防局：動態違規

關鍵字：

錢櫃林森吳沛憶

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面