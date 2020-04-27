錢櫃「公安稽查紀錄表」曝光 　吳沛憶爆：北市府5天前就知道室內裝修

▲吳沛憶質詢。（圖／翻攝北市議會網站）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店惡火釀五死悲劇，北市府27日上午提出3月6日八大聯檢設備檢查合格、3月30日為今年上半年檢修申報複查合格，不過台北市議員吳沛憶27日下午在議會爆料，其實4月22日還有一次稽查，但上午市長柯文哲召開記者會時卻未提到，更離譜的是，當時檢查紀錄現場有室內裝修，質疑市府明知業者有施工情況，卻未檢視是否已提出消防計畫，導致憾事發生。

吳沛憶直言，這次火災嚴重人為疏失，很大問題是業者要施工，跟建管處提出施工申請，也核准了，但是並未提報施工消防防護計畫。她詢問消防局、建管處是否有進行過檢查稽查？進行幾次？消防局副局長畢幼明回應，消防局上一次是在3月30日，還有4月22日聯合稽查，3月30日是檢修申報複查。

吳沛憶批評，3月6日配合商業處聯合稽查，3月30日消防局有消防安檢，4月22日也就是火災發生5天前，還有一個由建管處主辦的府級公共安全檢查，一個半月的時間，建管處檢查了2次，消防局檢查了3次，3次檢查其實密度非常高，沒有辦法發現業者在施工但沒有提出消防計畫？畢幼明推稱，施工的防護計畫是業者要主動提出。

吳沛憶說，建管處1月17日核准施工計畫，但到4月中業者都沒有提報消防防護計畫，她直呼「一定要失火，一定要出人命，市府才有能力去發現業者沒有提報消防計畫也在施工嗎？一定要失火市府才有辦法發現嗎？」



吳沛憶追問，3月6日、3月30日、4月22日這三次到達現場，現場有沒有在施工的情形？畢幼明表示，據檢查人員回報，他們去檢查的時候沒有施工情形，檢視消防設備也都符合規定，建管處長張明森也表示，沒有施工的情形。





▲ 吳沛憶質疑市府知道錢櫃施工。（圖／議員吳沛憶提供）

不過，吳沛憶隨即拿出資料披露，4月22日建管處主辦府級公共安全檢查，檢查紀錄表中有一個打勾的項目叫做「涉及室內裝修」，她請處長張明森解釋是什麼意思，是不是指有施工的情形？張明森一度語塞，僅回「這可能要問一下同仁⋯」。

吳沛憶指出，4月22日檢查紀錄表裡面打勾就有涉及室內裝修，也就是有施工的情形，代表檢查員在現場就有發現施工的情形，消防局也在現場，不會說建管處有看到消防局沒看到，「消防局沒有去追查說有沒有提消防計畫嗎？都已經在施工了耶！」

畢幼明強調，參與人員是針對消防設備部分檢查。吳沛憶批評，就是因為從頭到尾沒有在檢查項目，「我才問你什麼時候，哪一種檢查你們才能發現，業者有在施工但沒有提消防計畫」消防局沒有去查說有沒有提計畫，不是失職嗎？

吳沛憶也說，希望要如實呈報給市長，市長上午記者會沒公佈這一場檢查，4月22日有發現施工情形，希望確實把資訊釐清，並傳達給市長；檢查項目也要檢討「如果4月22日就已經發現施工、有回報，消防局有去要求因為未提報消防計畫要暫時停工，昨天會發生那樣的情況嗎？ 」對此，畢幼明表示，謝謝議員提醒，會深刻檢討。

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